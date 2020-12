Niektorí žiaci sa už vracajú do škôl: Čo bude s deťmi, ktoré sa nedali testovať?!

Dnes majú školy veľký deň. Po dlhých týždňoch otvárajú svoje brány tie, ktoré sa zapojili do pilotného projektu premiéra Igora Matoviča (47) a ministra školstva Branislava Gröhlinga (46).

Do lavíc sa môžu vrátiť len žiaci, ktorí sa uplynulý víkend otestovali spolu s jedným zákonným zástupcom na COVID-19 a vyšiel im negatívny výsledok. Nový Čas zisťoval, čo bude s tými žiakmi, ktorí sú pozitívni, alebo na test nešli. Presný zoznam škôl, ktoré sa dnes otvárajú, nie je známy.

Podľa Matoviča to určite nie sú stovky. Podmienkou bolo totiž zabezpečiť pretestovanie učiteľov, žiakov a ich zákonných zástupcov, čo mnohé školy považovali za nereálne. Väčšina sa preto nezapojila a na prezenčnú výučbu prejdú až od januára. Ako jedny z mála sa zapojili dve školy v Trnave, pričom jednou z nich je súkromná škola BESST, ktorú navštevujú premiérove dcéry. Tie sa prišli v sobotu otestovať spolu s Matovičovou manželkou Pavlínou, pričom všetky tri odchádzali s úsmevom vďaka negatívnemu výsledku.

Štyria ľudia z Trnavy však toľko šťastia nemali, pretože im vyšiel pozitívny výsledok. Ďalší pozitívny sa objavil na testovani školákov v Starej Ľubovni, kde sa od budúceho týždňa otvárajú tri školy.

Čo s neotestovanými deťmi?

Čo bude s tými, ktorí sú pozitívni, alebo na testovanie vôbec nešli a ich škola budúci týždeň otvára? Mali by zostať doma. Riaditelia otvorených škôl sľubujú, že pre nich zabezpečia dištančnú výučbu. „My sme výborne technicky vybavená škola, takže hodiny, ktoré budú prebiehať v triedach, budú priamo aj online vysielané pre študentov, ktorí sa z nejakých dôvodov nemohli zúčastniť testovania,“ hovorí zriaďovateľka Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby v Bratislave Viera Zavarčíková, ktorej škola sa otvára taktiež už dnes.

Rovnaký postup avizuje trnavská škola BESST. „Máme skúsenosti už z prvej vlny, vieme vyučovať v rôznych modeloch, myslím, že aj teraz to tak bude, že časť žiakov bude v triede a časť na online výučbe,“ povedala nám riaditeľka školy Eva Polláková.

Premiér chce kloktanie

Matovič si uvedomuje, že antigénové testovanie niektorých školákov a rodičov odrádza. Pracuje preto na tom, aby bol čoskoro k diapozícií „príjemnejší“ odber - kloktanie. „Na Slovensku máme šikovných vedcov, s ktorými som posledné dva týždne strávil kopu hodín a dohodli sme sa, že už v priebehu tohto týždňa spustíme ďalší pilotný projekt - tzv. poolingový (spoločný) odber vzoriek kloktaním - zatiaľ na dvoch veľkých základných školách," informoval Matovič.

Deti si tak vykloktajú slanou vodou a vypľujú ju do pohárika. Vzorky celej triedy sa vlejú do jednej a poputujú do laboratória, kde sa vykoná PCR test. Ak bude vzorka pozitívna, pôjde trieda do karantény, alebo sa celá otestuje. Ešte však treba počkať, či sa pilotný projekt osvedčí a zavedie do praxe.