Pogbu koronavírus poriadne potrápil: Problémy aj po prekonaní choroby

Futbalista Manchestru United Paul Pogba (27) porozprával o svojom boji s koronavírusom, ktorý zvádzal aj po negatívnom výsledku testu.

Pogba sa nakazil koronavírusom ešte v auguste tohto roka. Teraz prehovoril o problémoch, ktoré mu choroba spôsobila. "Je to zvláštne. Je to ťažké vysvetliť, pretože by ste to nechápali. Na tréningu som povedal fitness trénerovi, že sa cítim divne. Nie som to ja. Rýchlo sa unavím a veľmi rýchlo sa tiež zadýcham," opísal svoj návrat na trávnik po chorobe.

"V prvom zápase sezóny som nemohol bežať. Rozprával som sa s trénerom. Povedal som mu, že začnem hrať a uvidíme, ale bol som veľmi zadýchaný. Trvalo mi veľmi dlho, kým som získal späť svoju kondíciu a cítil sa fyzicky opäť dobre," dodal záložník United, ktorý je však už znovu pri sile, čo potvrdil aj v zápase s West Hamom United. V ňom strelil parádny gól z 25 metrovej diaľky a dopomohol tak výhre červených diablov 3:2.