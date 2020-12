Matka dvoch detí si začala s o 24 rokov mladším mužom: Po vášnivej noci nastal šialený masaker

Hostesku spoločnosti British Airways na smrť dobil o 24 rokov mladší zamestnanec, ktorý obsluhoval letiskovú batožinu. Mali spolu vášnivú a turbulentnú aféru.

Podľa portálu The Sun, Nelly Myers (58) z dedinky Rotherfield vo východnom Sussexe, našli mŕtvu minulý rok, týždeň pred Vianocami, na chodbe v jej luxusnom dome. Rozvedená matka dvoch detí, ktorá pracovala na letisku Gatwick, bola vo vzťahu s násilným, Jayeshom Gobarom (35), s ktorým sa spoznala v práci, uviedla porota na súde.

Podľa súdu sa doňho Nelly až po uši zamilovala a bola Gobarom úplne posadnutá. Chcela s ním tráviť toľko času, koľko sa len dalo. Na súde však odznelo aj to, že Gobar sa zaujímal iba o jej peniaze a hotovosť, ktorú od nej vymámil a použil na kúpu drog, od ktorých bol závislý.

Údajne len 18 mesiacov pred vraždou ju Gobar napadol a snažil sa ju zaškrtiť, keď chcel vylúpiť jej dom. Bol odsúdený a uväznený na tri roky. V máji 2019 ho však predčasne prepustili na podmienku. Mal súdom nariedené nepribližovať sa k Nelly, ale zamilovaný pár svoj vzťah obnovil, keď mu ona poslala na Facebooku žiadosť o priateľstvo.

Nelly ním bola natoľko posadnutá a omámená svojimi citmi, že mu dobrovoľne pravidelne dávala peniaze, ktoré on míňal na drogy. „Túžila po jeho spoločnosti, on sa naopak zaujímal iba o jej peniaze,“ uviedol prokurátor. Dva dni predtým, ako Nelly našli mŕtvu, si spolu s Gobarom užívali vášnivú noc plnú sexu a alkoholu. Nasledujúce ráno medzi nimi však došlo k hádke a on ju v návale zlosti a zbesilosti dobil na smrť.

Pani Myersová utrpela rozsiahle poranenia celej hornej časti tela, vrátane tváre, rúk, krku, hrudníka a hlavy. Mala tiež mnohopočetné zlomeniny rebier, zlomeninu očnej jamky, pomliaždeniny na hlave a zápästiach. „Surovo ju zavraždil a olúpil ju,“ povedal prokurátor. Našli ju ležať na chodbe, čiastočne oblečenú, neďaleko ležala fľaša vodky. Po príchode polícia zistila, že obyčajne uprataný rodinný dom bol vyplienený. Porote povedali, že Gobara videli, ako odchádza z domu a neskôr v dedine chytil ​​taxík. Gobar vraždu popiera. Súdny proces naďalej pokračuje.