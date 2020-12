Korupcia a rozkrádanie eurofondov pretrvávajú: SIS okrem toho bojuje aj proti teroristickej hrozbe

Slovenská informačná služba (SIS) sa naďalej zaoberá hrozbami pretrvávajúcimi na Slovensku.

A to nielen istou úrovňou teroristickej hrozby po útokoch vo Viedni, ale aj kybernetickými hrozbami. Skonštatoval to riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský po rokovaní Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS počas uplynulých dní. SIS sa zaoberá i fungovaním cudzích spravodajských služieb na Slovensku. Dodal, že naďalej funguje korupcia či rozkrádanie eurofondov, no v menšej miere, pretože sa zmenila nálada v spoločnosti. Podotkol, že SIS má stále čo robiť.

V súvislosti s útokom vo Viedni podčiarkol, že možná "slovenská stopa" pri nákupe zbraní a streliva sa nepotvrdila. Útočník podľa jeho slov pred udalosťou zháňal strelivo na Slovensku, no nič nezohnal. "Slovenská polícia rakúskych partnerov cestou Europolu informovala o tejto veci," ozrejmil Pčolinský.

Na otázku o pretrvávajúcich hrozbách odpovedal, že SIS nie je nadšená z toho, že aj na Slovensko chodia členovia početnej skupiny radikálnych islamistov žijúcich vo Viedni. Podľa jeho slov pochádzajú z Balkánu alebo kaukazských krajín. "V niektorých prípadoch chodia aj do Bratislavy, keďže to majú blízko, a tomu nie sme radi," poznamenal. Na otázku, ako zabrániť hrozbám, v tejto súvislosti odpovedal, že najmä kvalitnou spoluprácou s rakúskymi partnermi.