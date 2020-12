Poslanci NRSR majú hlasovať o reforme justície: Dočkáme sa aj zmien v ústave?

Poslancov Národnej rady (NR) SR čaká na aktuálnej 18. schôdzi ešte schválenie návrhu rozpočtu na budúci rok.

Hlasovať tiež majú o reforme justície a s ňou súvisiacich zmenách v Ústave SR. Do lavíc sa poslanci majú vrátiť opäť v utorok (8. 12.). V závere schôdze má tiež plénum rokovať o vetovanom zákone o vysokých školách, ktorý parlamentu vrátila prezidentka Zuzana Čaputová.

V rozprave k zákonu roka sú ešte písomne prihlásení štyria poslanci. Následne sa budú môcť prihlásiť ešte aj ústne. Z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky vyplýva, že deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.

Reforma súdnictva hovorí o zmene zloženia ústavného súdu i súdnej rady. Súčasťou je i návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. K novele ústavy predložili poslanci niekoľko pozmeňujúcich návrhov, má o nich ešte rokovať koalícia. Do ústavy by mohla pribudnúť napríklad úprava starobného dôchodkového systému alebo ustanovenie, ktorým by kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonávali parlament a vláda.

Plénum má tiež hlasovať o návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o novele Civilného mimosporového poriadku. Obe legislatívy sú z dielne rezortu spravodlivosti.

Na programe majú poslanci aj vetovanú novelu zákona o vysokých školách. Prezidentka ju vrátila NR SR a pripomenula, že nemá právomoc odvolávať profesorov. Koalícia plánuje túto právomoc zakotviť v ústave, ktorá sa práve v parlamente novelizuje.

Plénum má odobriť aj novelu zákona o pobyte cudzincov a novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Poslanci majú o nich rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Snemovňu čaká aj rokovanie o návrhu na vyslovenie súhlasu NR SR s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení. Z návrhu vyplýva, že na oddlženie nemocníc by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur.

Poslanci majú ešte prerokovať aj novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má zaviesť nový druh nemocenskej dávky "tehotenské".