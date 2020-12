Testovanie žiakov pokračuje: Ktoré školy na Slovensku sa zapojili a nakoniec otvoria svoje brány?

Počas nedele sa pokračuje na niektorých školách na Slovensku v testovaní žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov škôl.

V testovaní sa bude pokračovať napríklad v Starej Ľubovni, zapojí sa aj základná škola v bratislavskej Záhorskej Bystrici.

V Starej Ľubovni testovali v antigénovom testovacom mieste pri Ľubovnianskej nemocnici už v sobotu 5. decembra. Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko informoval, že mesto odporúča dopoludnia dať sa testovať záujemcom zo Základnej školy Za vodou a Základnej školy Levočská a popoludní zas rodičom, žiakom a zamestnancom Základnej školy Komenského. "V pondelok 7. decembra bude vykonaná analýza výsledkov testovania a plánované obnovenie školského vyučovania je utorok 8. decembra," uviedol primátor.

Do testovania sa počas nedele a v pondelok 7. decembra má zapojiť aj základná škola v bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica. Informoval o tom na sociálnej sieti starosta tejto mestskej časti Jozef Krúpa. "Operatívne sme pripravili testovacie antigénové pracovisko v spoločenskom dome. Deti 5. až 9. ročníka, jeden zákonný zástupca a učitelia sa môžu dať otestovať v nedeľu od 7.30 do 17.00 h a v pondelok 7. decembra od 12.30 do 16.30 h," poznamenal Krúpa. Podľa riaditeľky Základnej školy s materskou školou Hargašova Zuzany Kaliarikovej študuje na 2. stupni 268 žiakov. Ak sa k nim priráta jeden zákonný zástupca žiaka a zamestnanci školy, tak by sa malo prísť otestovať okolo 600 ľudí.

Od pondelka 7. decembra je možné obnoviť školské vyučovanie a prevádzku v školách (2. stupeň základnej školy a stredné školy), ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ. Žiaci, jeden z ich zákonných zástupcov a zamestnanci školy sa však musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test však nesmie byť starší ako sedem dní.