Tínedžerka dobodala na smrť vlastného otca: Šokujúci dôvod!

Tínedžerka bodla 33-ročného otca kuchynským nožom do hrudníka po tom, ako zistil, že prechováva city k jeho 20-ročnej manželke.

Podľa britského portálu The Sun trinásťročné dievča zabilo svojho otca, pretože bolo zamilované do svojej nevlastnej mamy a chcelo ju pre seba, tvrdia policajti v Brazílii.

Pred nedeľňajším útokom školáčka, ktorá bývala s babkou, údajne vypila niekoľko plechoviek piva, aby nabrala odvahu a bodla svojho otca. Dvojica sa zjavne hádala noc pred tým, keď obeť našla textové správy a list, ktorý napísala jeho dcéra nevlastnej matke Maely Hellen Carvalhovej. Listom jej vyznávala lásku a prosila ju, aby zabudla na otca a aby mohli žiť spolu.

Polícia zverejnila fotografiu obete Alexa Ferreira a uviedla, že mal pokarhať svoju dcéru a vysvetľovať jej, že jej vášeň bola nesprávna. Príbuzní tvrdili, že adolescentka sa rozhorčila a zjavne voči svojmu otcovi prechovávala hnev.

Po požití alkoholu šla do domu svojich rodičov a prebudila ich búchaním do dverí. Hovorca polície Antonisio Nunes pre televízne noviny Balanço Geral uviedol, že dvere otvorila manželka obete. Nevlastná dcéra sa jej zdala byť pokojná a tvrdila, že sa prišla s otcom udobriť.

Uvádza sa, že dievča pred vstupom do domu ukrylo nôž v oblečení a vytiahlo ho, keď vstúpilo do spálne. „Manželka obete nám povedala, že jej manžel sa práve chystal vstať, keď sa dievča vrhlo na svojho otca a zaborilo nôž do jeho hrude,“ hovorí policajt Nunes.

Obeť previezli do nemocnice, avšak po príchode bola vyhlásená za mŕtvu. Dievča utieklo, ale našli ho len o pár metrov ďalej ticho sedieť na chodníku pred domom starej mamy. Na výsluchu sa údajne k činu priznala a takisto zdôraznila, že sa zamilovala do svojej nevlastnej matky a žiarlila na vzťah jej otca s ňou.