Belasí kraľujú tabuľke: Slovan po výhre nad Trenčínom stále na čele

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige.

V sobotňajšom zápase zdolali na Tehelnom poli AS Trenčín 2:0 a tabuľku vedú s trojbodovým náskokom pred Dunajskou Stredou. DAC má však k dobru nedeľňajší domáci duel so Zlatými Moravcami.

16. kolo FL:

Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 (1:0)

Góly: 21. a 90.+2 Holman (prvý z 11 m). Rozhodovali: Očenáš - Kováč, Jánošík, ČK: 82. El Mahdioui, bez divákov.

Slovan: Greif - Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco - Nono (64. Rabiu), de Kamps - Holman - Daniel (81. Čavrič), Strelec (64. Medved), Ratao

Trenčín: Šemrinec - Slávik (74. Mazanovský), Križan, Šulek, Pirinen - El Mahdioui, Zubairu - Kadák (84. Čatakovič) - Ghali (69. Gaži), Depetris (69. Ikoba), Tučný (84. Gajdoš)

Prevaha Slovana v úvode zápasu nepriniesla želané ovocie, domáci sa snažili dostať Trenčanov do úzkych najmä po výpadoch De Marca z ľavej strany. Najbližšie mal ku gólu po sérii rohových kopov Abena, ale na loptu nedosiahol. V 11. minúte rozohral bleskurýchlo štandardku Nono, na loptu si nabehol Strelec a po úniku aj rozvlnil sieť, ale gól neplatil pre ofsajd. Trenčania sa do ofenzívy dostávali sporadicky, Slovan mal prevahu aj v ďalšej fáze prvého polčasu, ale obrana AS pracovala veľmi dobre. V 20. minúte však Ghali fauloval Holmana a stredopoliar Slovana sám premenil pokutový kop - 1:0. Hneď po góle sa do dobrej šance dostal Strelec, ale Šemrinec vytlačil loptu na roh. V poslednej desaťminútovke prvého dejstva mali šancu aj hostia, no Ghali poslal loptu zblízka len do náručia Greifa. Na opačnej strane nevyšiel protiútok Abenu a Strelca a ani strela Rataa z hranice šestnástky a tak si Slovan udržal tesný náskok.

Po prestávke sa hostia viac dostávali do hry, v 55. minúte mali aj dobrú šancu na vyrovnanie. Tučný po priamom kope iba zatriasol brvnom Greifovej brány. Na zlepšenú hru hostí zareagoval tréner Slovana Milanič dvojnásobným striedaním, na ihrisko prišli Rabiu a Medved. Slovinský útočník sa hneď zapojil do akcie, ale hlavou zakončil len do Šemrinca, jeho pokusu navyše chýbala razancia. K striedaniu sa potom odhodlal aj tréner AS Vreven a jeho zverencom chýbalo len málo k vyrovnaniu po rohovom kope v 75. minúte. Snahu Trenčína otupil v 82. faul El Mahdiouia na Rabiua, stredopoliar hostí po ňom videl červenú kartu. Bolo jasné, že Slovan si po tomto momente tesný náskok postráži, v nadstavenom čase ho napokon poistil svojim druhým gólom Holman.