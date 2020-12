Veľká anketa medzi deťmi: Školáci majú toho po dlhých mesiacoch už dosť! Veľavravný odkaz premiérovi

Sedia doma, no chcú do školy. Dištančné vyučovanie prinieslo starosti nielen rodičom, ale aj ich ratolestiam.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Školáci sa po niekoľkých mesiacoch sťažujú nielen na odluku od kamarátov, ale aj na komplikovanú digitálnu výučbu ťažších predmetov ako sú chémia či matematika. Väčšina z nich chce preto naspäť do lavíc, lenže premiér Igor Matovič (47) avizoval len selektívne otváranie jednotlivých vzdelávacích inštitúcií. Nástup žiakov na prezenčnú výučbu je navyše podmienený podstúpením testu na COVID-19. Čo si o tom myslia študenti a aký odkaz premiérovi adresovali?

Miška (14), deviatačka, ZŠ Lučenec Otvoriť galériu Miška (14), deviatačka, ZŠ Lučenec: Mohol by sa konečne rozhodnúť, ako to vlastne s nami – staršími žiakmi - bude. Zdroj: red

- Dobré je, že sa môžem učiť doma v pyžame a pokojne sa naraňajkovať. Zlé však je to, že nie som so svojimi spolužiakmi, ktorí mi chýbajú. Takto som celý deň doma a občas s kamarátkami, no predtým som bola stále v kolektíve.

Sebastián (16), 2. ročník, Gymnázium Alejová, Košice Otvoriť galériu Sebastián (16), 2. ročník, Gymnázium Alejová, Košice: Učiť sa doma nám nestačí. Pri ľahkých predmetoch je vyučovanie jednoduché, no pri exaktných vedách ako informatika, fyzika, chémia či biológia potrebujeme byť v kontakte osobne s učiteľom. Zdroj: red

- Chcem už ísť medzi spolužiakov a stretnúť sa s nimi. Po tých mesiacoch doma nám chýba ľudský kontakt. Návratu do školy sa trochu obávam, že by to bolo veľmi ťažké a čakalo by nás veľa písomiek a skúšania. Na druhej strane, ak sa otvoria školy postupne, vedia sa ľahšie vyriešiť prípadné nedostatky.