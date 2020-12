Marián Vajda prehovoril o Djokovičovi a koronavíruse: Zaočkuje sa alebo radšej skončí s tenisom?

Nie je žiadnym tajomstvom, že tenista Novak Djokovič (33) si začiatkom leta 2020 prešiel ochorením COVID-19. Slovenský tréner svetovej jednotky Marián Vajda (55) pre Nový Čas opísal, aké mal Nole symptómy.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Zároveň odpovedal aj na otvorenú otázku o tom, či sa Djokovič dá proti koronavírusu zaočkovať, alebo radšej skončí s tenisom.



Djokovič v sebe balkánsku krv nezaprie. Aj sám Vajda tvrdí, že keď si v hlave niečo zaumieni, ťažko mu to niekto vyhovorí. Horúcou témou dnešných dní je vakcína proti ochoreniu COVID-19, ktorým si sám Nole dokonca v lete prešiel. „Priebeh ochorenia u Novaka bol taký, že strávil 14 dní v karanténe. Nemal nejaké veľké príznaky. Kvázi to teda vyležal doma,“ povedal Vajda pre Nový Čas a jedným dychom dodal. „Počul som o tom, že existujú prípady športovcov, ktorí majú po prekonaní COVID-u teraz rôzne problémy, napríklad kondičné. Nole si po oficiálnom vyliečení naordinoval sám ešte ďalšiu dvojtýždňovú pauzu bez pohybovej záťaže a až potom sme začali makať. Od prvého dňa prípravy bol kondične maximálne fit a nemal problém so žiadnou záťažou. Aj v dnešných dňoch neustále maká na svojom tele. Zväčšuje objem svalov a zlepšuje si kondíciu. Jeho tá choroba ďalej proste nesprevádza,“ dodal jeden z najúspešnejších tenisových trénerov súčasnosti.

Vajda sa nevyhol ani otázke o potenciálnom očkovaní svojho zverenca. „Zatiaľ nevieme odhadnúť, ako tie pravidlá vôbec nastavia. Či bude očkovanie povinné, alebo nie... Napríklad v rámci USA, keď tam budeme letieť na turnaje, to bude zrejme povinné. Samozrejme, Nole má vyhlásenia proti vakcíne, chce, aby to bolo dobrovoľné. Musíme si počkať na konečné rozhodnutie. Novak je však slobodný človek a bude sa rozhodovať sám za seba. Viem, že sa ozývajú mnohé hlasy, že by sa mal sústrediť na tenis a nebyť politik, ale on presne vie, čo je pre jeho telo najlepšie,“ uviedol Vajda, ktorý sám nevie poriadne odhadnúť, ako bude Djokovič vlastne reagovať.



„Snažíme sa všetko riešiť s chladnou hlavou. Pre Novaka je hlavnou TOP prioritou budúcoročná olympiáda v Tokiu. Japonci si ju už ujsť nedajú, majú know-how na to, ako takéto veľké podujatie zorganizovať aj počas korony. Otázka je opäť to, či sa Nole dá očkovať. Ešte nie je rozhodnutý, ale ja si myslím, že pôjde. Aj keď... Uvidíme... Jediné, čo môžem v tomto spraviť ja, je to, že mu dám protinázor. Keď si však Novak postaví hlavu, ťažko mu zmeníte názor,“ uzavrel Vajda.