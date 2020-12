Škandalózna smrť manžela známej modelky: Po neuveriteľnom ponížení ho bodla do srdca!

Ruská modelka Lilia Sudakova (26) bola obvinená z toho, že svojho manžela zo žiarlivosti dobodala kuchynským nožom na smrť, informuje portál Daily Mail.

Teraz jej v Rusku hrozí až 15 rokov väzenia. Obvinili ju zo zabitia Sergeja Popova (28), ktorý si domov priviedol inú ženu. Žiarlivá a pobúrená manželka ho bodla do srdca, keď on zlomil to jej. Jej matka Irena Sudaková (48) ale tvrdí, že modelka, známa svojimi prírodnými ryšavými vlasmi, bola dlhé roky obeťou domáceho násilia a konala v sebaobrane. Keď sa to stalo, okamžite zavolala sanitku a Popov bol prevezený do nemocnice, kde zomrel.

Modelka Lilia sa objavila na obálke ruského Vogue a v časopisoch v Taliansku, Číne a Japonsku. Bola tiež tvárou ruskej značky oblečenia.

Vyšetrovateľovi sa Lilia priznala, že svojho manžela, za ktorého bola vydatá štyri roky, zavraždila. K činu ju hnala žiarlivosť, keď jej manžel flirtoval s inou ženou. Obvinili ju z prečinu usmrtenia a dva mesiace zadržiavali vo vyšetrovacej väzbe. Matka podozrivej sa pre noviny Komsomolskaja Pravda vyjadrila, že opitý Popov si domov priviedol cudziu ženu, ktorú stretol v bare a očakával, že pre nich bude jeho manželka variť. „Silno ju schytil za vlasy a kopal do nej,“ uviedla matka s odvolaním sa na iného svedka v byte.

„Chytil ju za vlasy a v tom okamihu ho chcela odstrčiť a nechtiac ho bodla. Keď do kuchyne vošiel svedok, uvidel, ako to bolo. Moja dcéra sa celá triasla,“ povedala matka. Ďalej sa vyjadrila, že Popov opakovane Liliu bil, keď bol opitý. Jej zať bol podľa nej veľmi múdry, ale bol alkoholik a arogantný snob. Sama raz bola svedkom toho, ako jej dcéru bil. „Lilia je obeťou, bola to sebaobrana. Moja dcéra bola úplne triezva, keď sa to stalo,“ uviedla a tvrdila, že zákon je v Rusku zaujatý voči obetiam domáceho násilia a že to, že bol Popov násilník a despota, nikomu neprekáža.

„Neviem, ako bude moja dcéra žiť s vedomím toho, čo urobila. Je zraniteľná, pokorí ju to. Dúfajme, že existuje šanca na minimálny podmienečný trest, je to všetko také nespravodlivé,“ dodala Irena. Modelkina priateľka, stylistka Karolina Pavlovskaya tiež potvrdila, že Lilia bola obeťou týrania. „Bolo to zlomené dievča s krásnym vzhľadom, ale vo vnútri bola prázdna,“ povedala.