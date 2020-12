Suarezova skúška bola podvod: Rektorka univerzity dostala trest, vyšetrujú aj šéfa Juventusu

Rektorku univerzity pre zahraničných študentov v Perugii Giulianu Gregovú suspendovali na osem mesiacov za nekalé praktiky.

Tie mali uruguajskému futbalistovi Luisovi Suarezovi pomôcť získať talianske občianstvo. Suarez túžil prestúpiť z FC Barcelona do Juventusu Turín a v septembri podstúpil v Perugii jazykový test.

Vyšetrovanie ukázalo, že témy skúšky boli s uchádzačom dohodnuté a vyhodnotenie bolo známe už pred testom. Stíhaniu z podvodu a falšovania dokumentov čelila rektorka školy i zodpovedný učiteľ. "Luis Suarez dopredu vedel o témach skúšky. Bola to fraška. Rektorka porušila pravidlá o zachovaní tajomstva s cieľom dosiahnuť profit a dopustila sa viacerých priestupkov spojených s falšovaním dokumentov," citovala agentúra DPA slová prokurátora Raffaela Cantoneho. Z prestupu Suareza do Juventusu zišlo a Uruguajčan zamieril do Atletica Madrid.

Prokurátor v Perugii už začal trestné stíhanie, pričom medzi podozrivými je aj športový riaditeľ Juventusu Fabio Paratici. Podrobnosti vyšetrovania nezverejnili. "Klub dôrazne opakuje, že stojí za prácou Paraticiho a je presvedčený, že vyšetrovanie preukáže jeho nevinu," citovala agentúra AP stanovisko Juventusu Turín.