Chaos pri otváraní škôl! Ako to bude fungovať? Rodičia, čítajte

Školy sa majú otvoriť, nezodpovedaných otázok je stále veľa. Premiér Igor Matovič (47) a minister školstva Branislav Gröhling (46) sa nevedeli dohodnúť na tom, kedy už konečne pustia deti do školy.

Po dlhých debatách a škriepkach však konečne dospeli ku kompromisu - od pondelka sa môžu vrátiť do lavíc tie deti, ktoré sa zúčastnia na pilotnom testovaní. Ostatné až od januára. Rodičia, učitelia, ale aj samotní riaditelia napriek tomu zostávajú stále zmätení, lebo nie je jasné, podľa akých pravidiel a kto sa vráti do škôl.

Rodičom aj učiteľom už praskali nervy. Dlhé týždne čakali na to, kedy sa opäť spustí prezenčná výučba. O tom, že je najvyšší čas, hovorili psychológovia aj sociológovia. Ich slová boli konečne vypočuté a po hádkach sa koalícia konečne dohodla. Nie však tak, ako by všetci čakali. Od budúceho týždňa otvoria svoje brány len niektoré školy na Slovensku s tým, že pôjde o pilotný projekt. Otvoreniu bude predchádzať testovanie žiakov, ich rodičov i zamestnancov škôl. V decembri chcú ešte dolaďovať podmienky, aby už bolo v januári všetko pripravené.

„Neznamená to, že v pondelok a v ďalších dňoch sa majú otvoriť všetky školy. Budú to školy, ktoré kontaktovali Úrad vlády SR, premiéra či ministerstvo školstva. Pilotným spôsobom budeme sledovať, ako budú prebiehať jednotlivé nastavené opatrenia,“ spresnil minister školstva Branislav Gröhling po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády. Matovič avizuje, že pôjde o desiatky škôl, ktoré o to prejavili záujem. „Určite to nebudú stovky škôl,“ vysvetlil šéf vlády.

Testovací víkend

Žiakov a ich rodičov či zamestnancov škôl by mali testovať na COVID-19 v mobilných jednotkách. Prvé školy sa budú testovať podľa predsedu vlády už tento víkend, v pondelok či v ďalších dňoch budúceho týždňa. Frekvencia testovania má závisieť od epidemiologickej situácie v danom regióne a bude to buď 7, 14, alebo 21 dní. Matovič priznal, že školy sa otvárajú v ťažkej epidemiologickej situácii, keďže počet pozitívnych prípadov na COVID-19 na Slovensku opäť prudko rastie.

„V tejto situácii naberáme odvahu, aby sme právo chrániť zdravie a právo na vzdelanie zladili,“ skonštatoval premiér. „Som veľmi rád, že sme dospeli k nejakému modulu. Uvidíme, aké budú reakcie, ako sa nám to podarí uviesť do sveta. Budeme to vyhodnocovať na pilotných školách a potom od januára,“ povedal minister školstva. Šéfka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová však hovorí, že oni si vedia predstaviť aj iný variant, ako podmieňovať návrat do školy povinnými testami. Na rokovaní vlády navrhovali, aby sa otvoril druhý stupeň základných škôl, a deti by sa pri nástupe do školy preukazovali certifikátom o bezinfekčnosti.

Ako to bude fungovať Otvoriť galériu Deti čaká pred nástupom do školy testovanie. Zdroj: anc

- Od pondelka sa môžu otvoriť školy, ktoré sa zúčastnia víkendového pilotného testovania.

- Školy si nemusia robiť starosti so zriadeným vlastného odberného miesta, ale môžu si zazmluvniť aj už fungujúce odberné miesta.

- Musí sa dať otestovať žiak a jeden jeho rodič, resp. zákonný zástupca.

- Ak sa škola nestihne pretestovať do pondelka, nevadí, otvoriť sa môže aj v priebehu týždna. Všetko bude závisieť od toho, ako si dokáže zabezpečiť testovanie.

- Školy budú mať slobodu v tom, že budú môcť otvoriť napríklad len maturitné ročníky.

- Pilotný projekt ministerstvo vyhodnotí a podľa neho nastaví pravidlá do budúcnosti.





Nevieme zabezpečiť pretestovanie

Milena Partelová, riaditeľka bratislavskej ZŠ Sibírska Otvoriť galériu Milena Partelová, riaditeľka bratislavskej ZŠ Sibírska Zdroj: anc

- Nezapájame sa, lebo musí byť záujem aj zo strany rodičov. Momentálne vieme, že deti nenastupujú do školy, pokiaľ nebudú testované, ale my sme u nás nejak neriešili to testovanie, lebo máme veľmi vysoký počet detí aj rodičov a nezvládli by sme zabezpečiť ich otestovanie. Takže čakáme, ako sa vyvinie situácia. Jasné, že by sme boli radšej, keby boli deti v školách. Je to pre ne dôležité.

Informácie máme najmä zo statusov

Martin Fazekaš, riaditeľ ZŠ Hroncova 23, Košice Otvoriť galériu Martin Fazekaš, riaditeľ ZŠ Hroncova 23, Košice Zdroj: anc

- Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Od zriaďovateľa nemáme žiadne informácie o tom, že by mali žiaci od pondelka nastúpiť na prezenčné vzdelávanie. V úvode tohto týždňa sme zisťovali zo strany rodičov záujem o komunitné testovanie, teoreticky sme na to boli pripravení. Veľa pokynov však k tomu nemáme a viac sa dozvedáme zo statusov ako od ministerstva školstva. Pre mňa ako riaditeľa je ale relevantná informácia od rezortu školstva a od zriaďovateľa, ktorá mi príde oficiálne na mail, nie informácie na sociálnej sieti.