Hromadné testovanie v Rakúsku: S týmto nepočítali! Situácia sa skomplikovala

Hromadné testovanie obyvateľstva Rakúska na nový druh koronavírusu, ktoré sa začalo v piatok vo Viedni a v spolkových krajinách Voralbersko a Tirolsko, sprevádzali technické problémy a pred odbernými miestami sa tvorili dlhé rady. Informovali o tom rakúske médiá.

V rakúskej metropole Viedeň boli aj s pomocou armády zriadené odberné miesta v aréne Stadthalle, v Marx Halle a na tamojšom výstavisku, kde sa denne môže nechať otestovať až 150 000 ľudí. "Ešte máme kapacity," povedal v piatok popoludní hovorca armády pre portál OE24. Vo Viedni doteraz zaznamenali 58 nakazených spomedzi zhruba 13 000 testovaných ľudí, uviedla agentúra APA s odvolaním sa na hovorcu rezortu zdravotníctva Petra Hackera. Ide o osoby, ktoré po prvotnom pozitívnom antigénovom teste absolvovali test PCR.

Po tom, čo na jednom z troch odberných miest vo Viedni vypadol elektronický prihlasovací systém, museli sa údaje o testovaných osobách zaznamenávať ručne do formulárov. Do systému sa prenesú neskôr. Technické ťažkosti by nemali spôsobiť dlhšie trvanie odberov vzoriek.

"Hľadáme pozitíva, to je cieľom tejto akcie," citoval starostu tirolskej metropoly Innsbruck Georga Williho denník Die Welt v súvislosti so vzniknutými problémami. Skutočnosť, že softvér, ktorý dodala spolková vláda, nefungoval, je podľa neho vedľajšie. Ako vysvetlil, miestne úrady si dokázali pomôcť a prešli na vlastné programy. Do piatkového popoludnia sa v Innsbrucku prišlo testovať približne 6000 ľudí - 24 z nich malo pozitívne výsledky.

Vo Vorarlbersku evidovali k 12.00 h 26 088 absolvovaných testov, pričom 106 z nich bolo pozitívnych.

Starosta hornorakúskej metropoly Linz Klaus Luger kritizoval "chaos s údajmi na ministerstve zdravotníctva" a avizoval, že Horné Rakúsko, kde sa s testovaním začne v sobotu, prejde na vlastný systém, uviedla stanica ORF. Ostatné spolkové krajiny spúšťajú testovanie cez víkend 12.-13. decembra a už 10. decembra sa otvoria testovacie miesta v Burgenlande.

Testovanie antigénovými testami je súčasťou hlavnej stratégie vlády v boji s koronavírusom. Výsledky pozitívnych testov budú do 24 hodín overené testami PCR a v prípade potvrdenia nákazy pôjdu infikované osoby do karantény.