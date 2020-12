Párik mal počas lockdownu sex každý deň: Po čase sa prejavili neželané následky

Riadne to medzi nimi iskrí! Spike Van Der Merwe (32) a Lisa Antonelli (24) z Tootingu si pobyt doma počas pandémie koronavírusu rozhodne užili. Lenže ako sa hovorí, všetkého veľa škodí.

Ako píše The Sun, zamilovaný párik si chcel troška okoreniť lockdown, a tak podstúpili jeden experiment. Inšpirovali sa štúdiou, ktorá bola uverejnená v časopise Sexuálna medicína. Tá hlásala, že ľudia, ktorí majú počas uzávery častejšie sex, sú menej úzkostliví, či depresívni a vo vzťahu sú šťastnejší. Prečo si to teda nevyskúšať?

Lisa a Spike sa intímne uspokojovali každý deň po dobu štyroch týždňov. Počas prvého lockdownu mali menej sexu, no teraz si to vynahradili. 24-ročná žena uviedla, že už počas prvých siedmich dní sa u nich prejavili menšie ponorkové stavy, a preto sa odhodlali k tomuto pokusu. Zaobstarali si všetky potrebné veci na prežitie, zavreli za sebou dvere a zábava sa mohla začať. “Boli sme hraví jeden k druhému a viac sme sa sústredili na predohru,” priznala Lisa. Na začiatku boli doslova ako dva zajace a k intímnemu aktu došlo prakticky pri každej hádke. Rovnako nezabúdali na ranný sex a svoje tajné túžby.

Neskôr sa však prejavili neželané následky. Dvojica sa pohlavným stykom totálne presýtila. “Cítil som, ako to medzi nami chladne a Lisa mi povedala, aby sme priniesli späť ten plameň,” uviedol Spike. A podarilo sa im to prekvapivo rýchlo. Ich domáce prostredie opäť pulzovalo erotikou a obaja nemohli byť šťastnejší. Lisa rada provokovala svojho partnera hlavne, keď si umýval zuby. Vtedy mu rozopla nohavice a do ucha šepkala samé pikantnosti.

Spike pracuje v nemocnici a keď mal službu, nemohol sa polovičke dostatočne venovať. Na to Lisa nebola zvyknutá, a tak dochádzalo k ďalším hádkam. Lenže bola prefíkaná a vymyslela, ako to medzi nimi opäť nakopnúť. Riešením bolo porno. “Mali sme sex, kým to hralo v pozadí, bolo to naozaj hypnotizujúce,” opísala svoju skúsenosť.

Avšak zo Spika táto neutíchajúca vášeň časom totálne vysala všetku energiu. Nevládal a potreboval pauzu. Obaja si ale uvedomovali, aký je pre nich sexuálny život dôležitý a prišli s ďalším riešením. “Namiesto čakania na večer, aby sme mali nejakú zábavu, sme začali vstávať troška skôr - znamená to menej predohry a ideme rovno do akcie,” vysvetlila Lisa. Tento experiment napokon neoľutovali a prišli na zaujímavý verdikt - cítia, že sú viac prepojení. Vďaka tomu je medzi nimi aj menej napätia, sú k sebe otvorení a na hlúpych hádkach už ani tak veľmi nezáleží.