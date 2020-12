Herečka Švidraňová sa pýši synčekom: Aha, s čím jej pomáha!

Vianoce sú za dverami a v domácnostiach známych tvári sa začína upratovanie a pečenie. Nezaháľa veru ani herečka Barbora Švidraňová (32), ktorá má ale o pomoc postarané.

Jej dvojročný syn Gabriel sa totiž odhodlane pustil do príprav vianočných koláčikov. Formičky na vykrajovanie, valček do ruky a môže sa začať pracovať! Herečka je na svojho syna nesmierne hrdá a teší sa na ich spoločné Vianoce. „Som totál do neho...“ vyjadrila sa k svojmu malému pokladu. A svojím fanúšikom odkazuje: „Ten zdvihnutý malíček má po mne!“