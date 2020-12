Drsné slová Vémolu pred duelom s Mikuláškom: Ak prehrám, tak končím s kariérou!

Zápas, ktorý chce vidieť naozaj každý! Po mesiacoch zosmiešnovania, trashtalku a nenávisti sa spolu českí bojovníci Karlos Terminátor Vémola (35) a Václav Baba Jaga Mikulášek (34) konečne stretnú tvárou v tvár v klietke v rámci programu podujatia Oktagon 19.

„Bude to najsledovanejšia tohtoročná športová udalosť v Česku,“ vyjadril sa nedávno Ondřej Novotný, majiteľ organizácie Oktagon. Už dnes večer totiž štartuje nabitý program podujatia Oktagon 19, ktorý vyvrcholí dlhoočakávaným súbojom na život a na smrť medzi Karlosom Terminátrom Vémolom a Václavom Babou Jagou Mikuláškom.O tom, že v zápase pôjde naozaj o všetko, svedčia aj Vémolove vyjadrenia o prípadnom konci kariéry. „vyjadril sa Terminátor.

O motiváciu má, samozrejme, postarané aj Mikulášek, ktorý sa netají tým, že bol v detstve šikanovaný. „Základná škola pre mňa nebola vôbec ľahká. Bol som také tintítko, žiadny velikán. Každý deň sa mi preto dostával určitý druh šikany, ktorý som psychicky nezvládal. Zanechalo to vo mne veľa malých rán,“ vyjadril sa Baba Jaga, ktorý zároveň priznal, že v detstve myslel aj na samovraždu. Na tieto šokujúce slová reagoval aj Vémola. S Mikuláškom nemá vôbec zľutovanie „Viem, že ho väčšina ľudí ľutuje a javí sa im ako taký debil. Ale on to úplný debil zase nie je. Pravda je však taká, že je to papierovo najslabší súper, akého som kedy mal. Napriek tomu som však prípravu na zápas nepodceňoval. Dúfam, že rok zakončím na víťaznej vlne. Naozaj som presvedčený o tom, že so mnou nevydrží ani jedno kolo,“ uzavrel Vémola.

OKTAGON 19

Začiatok: 18.00 hod

Miesto: Zoner Bobyhall, Brno