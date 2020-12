Strana Za ľudí nebola za testovanie žiakov pred nástupom do škôl: Aký bol ich návrh?

Koaličná strana Za ľudí nehlasovala za uznesenie vlády o otvorení škôl, ktoré má byť podmienené testovaním žiakov a učiteľov na nový koronavírus.

Navrhovali, aby sa žiaci druhého stupňa základných škôl preukazovali certifikátom o bezinfekčnosti, tak ako to je v súčasnosti na prvom stupni. Po rokovaní vlády to uviedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

"Som veľmi rada, že školy sa budú postupne otvárať, ale vieme si predstaviť aj iný variant, ako je podmieňovať návrat do školy povinnými testami," podotkla Remišová. Zároveň by preferovala, ak by sa testovanie robilo "menej invazívnymi testami", ako sú výtery z nosa.

V pondelok (7. 12.) a v ďalších dňoch budúceho týždňa otvoria svoje brány niektoré školy na Slovensku. Po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády to oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že pôjde o pilotný projekt. Otvoreniu bude predchádzať testovanie žiakov, ich rodičov i zamestnancov škôl. Gröhling spresnil, že v decembri budú nastavovať a dolaďovať podmienky, aby už boli v januári pripravené.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj študenti stredných škôl.