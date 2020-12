Pendleri sa začali húfne testovať kvôli novým nariadeniam: Ľudia sa búria, na testovanie čakali hodiny v rade!

Pendleri musia mať po novom pri prekročení hraníc negatívny antigénový test. Nové opatrenie platí od pondelka. Pendleri sa začali húfne testovať.

Podľa nového nariadenia, od pondelka pendleri neprekročia hranice bez negatívneho antigénového testu. Opatrenie narazilo na prekážku, ľudia sa začali húfne testovať, aby to stihli a v pondelok mohli nastúpiť do práce.

"Od pondelka (7. 12.) by mali mať takzvaní pendleri antigénový test, ktorý by mal byť zrealizovaný v našich odberných miestnostiach. Rozprávali sme sa v piatok na vláde, a budeme aj na pandemickej komisii, že by sme mohli rozšíriť túto možnosť aj o antigénové testy z okolitých krajín. Konkrétne máme na mysli Rakúsko," povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus.

Do redakcie nám poslal čitateľ fotografie z odberného miesta pri štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Ľudia tam čakali na zime hodiny, kým sa dostali na rad na testovanie. "Táto situácia nastala po veľmi "uváženom" oznámení povinného testovania pendlerov od pondelka 7.12. A je fakt vynikajúce, že to bolo oznámené už v piatok 4.12, aby si pendleri mohli užiť aj troška adrenalínu a družnej atmosféry v niekoľko hodinových radoch," napísal naštvaný čitateľ Marián.