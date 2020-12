Vlhová trénovala super G, v tíme sa zhodujú: Nečakáme od nej šialené veci

V uplynulom ročníku Svetového pohára absolvovala Petra Vlhová (25) iba troje preteky v super G, ale vydolovala z nich 119 bodov.

V talianskom La Thuile dokonca siahala na stupne víťazov, skončila tam štvrtá. Stačilo jej to na štrnáste miesto v poradí disciplíny a výrazne to prispelo k celkovej tretej priečke v boji o veľký glóbus. Toľko krátke pripomenutie obdobia, keď ambiciózna Slovenka zbierala prvé súťažné skúsenosti v točení na dlhých lyžiach a vo veľkej rýchlosti.

A teraz prestrih do aktuálneho diania. Po skvelom úvode novej sezóny a priebežnej líderskej pozícii vo Svetovom pohári čakajú na 25-ročnú Liptáčku úvodné dvoje preteky v super G práve teraz. Nadchádzajúci víkend sa vo švajčiarskom St. Moritzi začne pre zjazdárky sezóna v rýchlostných disciplínach a ambície Vlhovej budú o čosi vyššie ako vlani.

"Trénovali sme vo Val Gardene, presne na Pian del Gralba. Majiteľ rezortu Igor Marzola nám vybavil samostatné tréningy, takže sme tam mali pokoj na prípravu. Podmienky boli dobré. Kopec bol výborne pripravený," informoval Matteo Baldissarutti, servisman a zároveň asistent hlavného trénera Livia Magoniho.

Vlhová už viackrát v minulosti súťažila v St. Moritzi, ale vždy to bolo len v slalome, obrovskom slalome či paralelnom slalome. Vlani v decembri práve v tomto svetoznámom švajčiarskom zimnom stredisku vyhrala paralelný slalom vo Svetovom pohári a v roku 2017 bola členkou strieborného tímu Slovenska v tímovej súťaži na majstrovstvách sveta.

Baldissarutti však v tejto súvislosti upozorňuje, že elitná Slovenka nikdy v St. Moritzi nejazdila rýchlostné disciplíny. "Neočakávame od nej šialené veci. Jednak sme v porovnaní so súperkami toho na dlhých lyžiach veľa nenatrénovali a zároveň to bude prvýkrát, čo si Petra vyskúša super G v St. Moritzi. Nebude to teda pre ňu jednoduché. Až víkend ukáže, čo z toho vzíde," skonštatoval Baldissarutti.

Na otázku, či je v náročnom období pandémie COVID-19 vo "Vlha tíme" všetko v poriadku, odpovedal: "Vďakabohu, všetci sme zdravotne oukej."

V St. Moritzi sa po oba dni začne súťažiť o 11.30 h. Na rozdiel od Vlhovej či obhajkyne veľkého glóbusu Talianky Federicy Brignoneovej bude cez víkend na pretekoch vo Švajčiarsku chýbať Američanka Mikaela Shiffrinová. Vedenie amerického lyžovania tvrdí, že 25-ročná pretekárka sa bude koncentrovať na tréning a tým aj na plnohodnotný návrat do súťažného diania v technických disciplínach.