Hlas kritizuje plán vlády na testovanie školákov: Tvrdé slová o šikane!

Mimoparlamentný Hlas-SD kritizuje plán vlády na testovanie školákov, odmieta vytváranie dvoch kategórií žiakov. Strana tak reaguje na pilotný projekt vlády, podľa ktorého by mali otvoriť od pondelka (7. 12.) svoje brány tie školy na Slovensku, ktoré predtým otestujú žiakov, ich rodičov i zamestnancov.

"Považujeme to za zbytočnú šikanu učiteľov, rodičov a detí. Výsledok rokovania vlády svedčí o tom, že ide o improvizáciu predsedu vlády s nejasným výsledkom podobným tomu, aký sa v plnej miere ukázal po celoplošnom testovaní," uvádza strana v reakcii, ktorú TASR poskytla jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády oznámil, že v pondelok a v ďalších dňoch budúceho týždňa otvoria svoje brány niektoré školy na Slovensku. Otvoreniu bude predchádzať testovanie žiakov, ich rodičov i zamestnancov škôl. Zároveň sa budú v decembri budú nastavovať a dolaďovať podmienky, aby už boli v januári pripravené.

Žiakov a ich rodičov či zamestnancov škôl by mali testovať na ochorenie COVID-19 v mobilných jednotkách. Prvé školy sa budú testovať podľa predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO) už tento víkend, v pondelok či v ďalších dňoch budúceho týždňa. Frekvencia testovania má závisieť od epidemiologickej situácie v danom regióne a bude to buď sedem, 14, alebo 21 dní. Premiér avizuje, že pôjde o desiatky škôl, ktoré prejavili záujem sa zapojiť do pilotného projektu.