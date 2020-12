Bardejov si prešiel tromi kolami plošného testovania: Na akú sumu sa mestu vyšplhali náklady?

Mesto Bardejov vyplatí celkovo 104-tisíc eur za tovary a služby spojené so zabezpečením troch vĺn plošného testovania antigénovými testami na svojom území.

Ide o prostriedky, ktoré samospráve refundoval štát, ktorý po verifikácii Okresným úradom vyplatil mestu požadovanú sumu v plnej výške. Samospráva z týchto prostriedkov v najbližšom čase zaplatí faktúry za nákupy dezinfekčných prostriedkov, respirátorov, masiek, ochranných prostriedkov, ohrievačov, výplaty asistentov a ďalšie oprávnené náklady. Po dnešnom rokovaní mestského krízového štábu, ktoré sa konalo formou videokonferencie, o tom agentúru SITA informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij.

Ako ďalej uviedol, krízový štáb dnes navyše rozhodol aj o tom, že nebude brániť otvoreniu terás podnikov, ktoré prevádzkujú reštauračné a pohostinské služby, aby si vytvorili podmienky pre realizáciu vianočných trhov. „Zabezpečenie všetkých protiepidemiologických a bezpečnostných opatrení, ako aj opatrení štátnych orgánov a inštitúcií však leží na pleciach samotných prevádzkovateľov týchto služieb, nie na pleciach samosprávy. Tá rešpektuje všetky nateraz platné nariadenia, opatrenia a obmedzenia,“ upozornil Hij.

Témou rokovania krízového štábu mesta bola aj informácia o počtoch infikovaných v zariadeniach pre seniorov, ktorých je samospráva Bardejova zriaďovateľom. V zariadeniach pre seniorov na Toplianskej ulici neevidujú žiadneho pozitívneho klienta či zamestnanca, v zariadení na Wolkerovej ulici je aktuálne pozitívne testovaný jeden zamestnanec a traja klienti. „Ak bude tento pozitívny trend pokračovať aj v budúcich dňoch samospráva ako ich zriaďovateľ bude uvažovať o kladnom vybavení žiadostí niektorých klientov, ktorí by radi vianočné sviatky strávili v kruhu rodiny,“ uviedol Hij. Zároveň doplnil, že v takom prípade by ale pri návrate klient zariadenia musel podstúpiť karanténu a testovanie. „Úvahy sa týkali aj vytvorenia špeciálnej miestnosti v týchto zariadeniach, kde by sa klienti v prípade záujmu mohli aspoň na nevyhnutný čas stretnúť so svojou rodinou. Definitívne rozhodnutie prijme mestský krízový štáb v najbližších dňoch,“ skonštatoval hovorca.