Veľký Fero po rozsudku v kauze podplácania sudcov: Len som pomáhal tým, ktorí ma oslovili

Odsúdený František Tóth alias Veľký Fero v kauze podplácania žilinských sudcov považuje trojročný podmienečný trest spolu s peňažným trestom vo výške 100.000 eur za mimoriadne prísny.

Uviedol to po vynesení rozsudku pred pojednávacou miestnosťou. "Rozsudok je mimoriadne prísny, vzhľadom na vysokú finančnú pokutu," zdôraznil s tým, že len pomáhal tým, ktorí ho oslovili. Zároveň však nad svojim konaním vyslovil ľútosť.

"Za daných okolností považuje obhajoba tresty za primerané a spravodlivé. Aj vzhľadom k tomu, akým spôsobom odsúdení spolupracovali s orgánmi činnými v trestnom konaní. Aj vďaka ich výpovediam bola odkrytá rozsiahla korupcia na žilinských súdoch," doplnil právny zástupca Františka Tótha Daniel Lipšic. Rozsudok považuje za odkaz, že súdy zohľadňujú výšku trestu pre spolupracujúcich obvinených, keď odkryjú korupčné i zločinecké schémy.

Lipšic nechcel komentovať, či bude František Tóth vypovedať aj v súvislosti s ďalšími trestnými činmi iných osôb. "Bolo by to predčasné a nezodpovedné, pretože nechceme varovať vopred podozrivých z trestnej činnosti, aby začali zahladzovať nejaké dôkazy," ozrejmil s tým, že svedectvo jeho klienta bolo spúšťačom policajnej akcie Plevel.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku odsúdil v piatok Františka Tótha alias Veľkého Fera na trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov a peňažný trest 100.000 eur. Ak by ho nezaplatil, musel by vo väzení stráviť dva roky. Rozsudok nie je právoplatný. Ide o kauzu úplatkov žilinských sudcov, rozsudok si vypočuli aj ďalší štyria obžalovaní.

"Senát ŠTS uznal všetkých piatich obžalovaných za vinných z korupčných trestných činov. Trom obžalovaným uložil podmienečné tresty odňatia slobody, jednému obžalovanému nepodmienečný trest odňatia slobody a jednému obžalovanému peňažný trest," uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.