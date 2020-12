V zámorí sa špekuluje nad prestupom: Černáka spájajú s novými klubmi

Z trojice obmedzených voľných hráčov Erik Černák (23), Michail Sergačov a Anthony Cirelli už hokejová Tampa Bay podpísala ruského obrancu Sergačova.

Ako to bude so slovenským obrancom Černákom a kanadským útočníkom Cirellim? Zostane miesto v tíme úradujúceho držiteľa Stanleyho pohára pre oboch? Podľa viacerých zámorských médií je pre Lightning väčšia priorita udržanie si Cirelliho ako obrancu Černáka a oboch zrejme len ťažko zaplatia, aby sa udržali pod platovým stropom. Najmä keď ho už aktuálne presahujú o 2 milióny USD.

Podľa špecializovaného webu SlovakNHL by Černák mohol skončiť v Detroite, kde pôsobí bývalý generálny manažér Tampy Steve Yzerman. Ten by mohol spolu s Černákom získať aj útočníkov Tylera Johnsona a Alexa Killorna, čo by dodalo Lightning potrebnú flexibilitu pre upísanie si Cirelliho.

"V ideálnom svete by som sa pokúsil vymeniť nie jeden, ale oba zostávajúce kontrakty, ktoré spôsobujú bolesti hlavy do Detroitu, a bol by som pripravený vzdať sa aj prvého kola draftu, aj kvalitného mladého hráča, aby som tým zaujal Red Wings. Detroit by pravdepodobne na túto dohodu pristúpil, ak by tým kvalitným mladým hráčom bol Černák, ktorý je v NHL vysoko cenený,“ skonštatovali redaktori webu The Athletic.

Dan Rosen zo špecializovanej stránky NHL.com si zasa myslí, že Černák by mohol za určitých okolností zakotviť v San Jose. "Lightning už majú ukotvených svojich dvoch najlepších obrancov Victora Hedmana a Ryana McDonagha. Ak by Lightning museli pustiť Černáka, jeden z dvojice McDonagh - Sergačov by sa presunuli na pravú stranu a využiť by mohli aj služby Cala Foota, ktorý by tak naskočil do NHL z tímu Syracuse Crunch v AHL. Určite by bolo pre neho prínosné zahrať si po boku Hedmana alebo McDonagha. A čo sa týka Černáka, radi by po ňom možno siahli v San Jose. Tam potrebujú dobrého pravého obrancu za Erikom Karlssonom a Brentom Burnsom," uviedol Rosen.

Dvadsaťtriročný obranca Erik Černák získal v septembri prestížny Stanley Cup už vo svojej druhej sezóne v NHL a celkovo ako desiaty hokejista narodený na Slovensku. Tampa Bay zdolala vo finálovej sérii Dallas 4:2 na zápasy.