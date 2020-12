Pre jedno rozhodnutie sa stala terčom ostrej kritiky, mama si z nej ťažkú hlavu nerobí: Moja dcéra je dokonalá

Rozhodnutie ženy rozpútalo veľké vášne! Mamička sa dostala pod ostrú paľbu užívateľov sociálnych sietí.

Levi Connell (24) je mamou malej Willow. Napriek obavám partnera a babičky sa mladá žena rozhodla, že dcérke nechá prepichnúť uši. Willow mala v tom čase osem týždňov, uvádza Leeds Live.

Britka si na Facebooku prečítala komentáre, ktoré ju zaboleli. Jeden užívateľ označil jej rozhodnutie za nechutné, ďalší písal o týraní dieťaťa. "Keď som sa rozhodla, že to urobím, stretla som sa so zmiešanými reakciami. Willow mala osem týždňov a ja som ju jedného dňa vzala a nechala to spraviť. Ľudia hovorili, že je príliš mladá, no keď sa na ňu teraz pozriem, je dokonalá," prezradila Levi.

Dodala, že jej mama urobila to isté. Levi dala prepichnúť uší, keď mala 10 týždňov. Jej názor na vec sa za roky zmenil a v prípade vnučky mala k prepichnutiu uší výhrady. Mamička chcela pôvodne dcérke prepichnúť uši už o štyri týždne skôr, no napokon si to rozmyslela. "Urobili to pomocou pištole na piercing. Po prvom prestrelení sa trochu rozčúlila, ale upokojila sa a mohli jej nastreliť aj druhú náušnicu," pokračovala v rozprávaní. Ľuďom, ktorí ju kritizujú odkázala, aby si nechali svoj názor pre seba. Za svojim rozhodnutím si stojí. "Je to vaše dieťa a vy ste ho priviedli na tento svet. Môžete preto rozhodnúť, čo je preň najlepšie," dodala na záver.