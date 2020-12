Sima vystrieľal Slavii postup: Tréner ho chcel na mesiac posadiť na lavičku

Futbalisti Slavie Praha si vďaka triumfu 3:0 nad Hapoelom Beer-Ševa druhýkrát zahrajú vo vyraďovacej fáze Európskej ligy.

Tréner úradujúceho českého majstra Jindřich Trpišovský prirovnal tento úspech k postupu do Ligy majstrov a jarnému ťaženiu Európskou ligou pred dvoma rokmi.

Slavia rozhodla už v prvom polčase, keď sa v rozmedzí piatich minút presadili Abdallah Sima a Nicolae Stanciu. Sima v závere zápasu pridal aj tretí zásah domácich. "Zošívaní" si víťazstvom zabezpečili postup z C-skupiny do šestnásťfinále, pred záverečným kolom vedú tabuľku, keď majú rovnako 12 bodov ako druhý Leverkusen, Nice a Beer-Ševa s tromi bodmi ich už nemôžu ohroziť.

"Po žrebe bolo naším cieľom postúpiť a to sa nám splnilo. Podarilo sa nám to, hoci máme v mužstve veľké množstvo mladých chalanov ako napríklad Zimiča. Je to pre nich obrovská motivácia," povedal pre portál idnes.cz kapitán Slavie Ondřej Kúdela.

V Edene sledovalo duel aj 600 divákov, boli to negatívne otestovaní ľudia z radov partnerov klubu. Skvelý výkon podal dvojgólový Sima. "Zo žartu som v šatni hovoril, že ho budeme musieť na mesiac posadiť na lavičku, aby nám vôbec vydržal v tíme na jar. Nedokážem ani úprimne odhadnúť, kde je jeho výkonnostný strop, a neviem ani povedať, čo robí na ihrisku zle. Je neuveriteľne komplexný hráč," nešetril tréner Trpišovský chválou na adresu 19-ročného Senegalčana.

Slavia, ktorá do EL spadla po vyradení v play off Ligy majstrov, si vďaka postupu zarobí 10,7 milióna eur. Navyše dostane prémiu za umiestenie v tabuľke, čo bude ďalších 500.000 či milión eur. Ďalšie financie si môže pripísať v prípade bodového zisku v záverečnom skupinovom stretnutí v Leverkusene a úspechu vo vyraďovačke.

"Postup radím veľmi vysoko. Podarilo sa nám vyradiť Nice a mať po piatich kolách 12 bodov, čo je pre tím neskutočný úspech. V skupine s Leverkusenom i Nice máme kolo pred koncom istý postup a ešte navyše ideme bojovať o prvé miesto. Dal by som to na úroveň postupu do Ligy majstrov a jarného ťaženia Európskou ligou pred dvoma rokmi," vyjadril sa pre klubový web Trpišovský: "Máme mnoho mladých hráčov, po prvom kole sme boli bez bodu, takže ak by sme zdolali Leverkusen a boli by sme prví, bol by to ešte väčší úspech."

Slavia sa súpera v 1. kole jarnej fázy dozvie 14. decembra pri žrebe vo švajčiarskom Nyone.

5. kolo skupinovej fázy EL 2020/2021

A-skupina

CFR Kluž - CSKA Sofia 0:0

ČK: 85. Chipciu (Kluž) po druhej ŽK

AS Rím - Young Boys Bern 3:1 (1:1)

Góly: 44. Mayoral, 59. Calafiori, 81. Džeko - 34. Nsame, ČK: 83. Camara (Young Boys)

tabuľka:

1. AS Rím 5 3 1 0 9:1 10 *

2. Young Boys Bern 5 2 1 1 6:3 7

3. CFR Kluž 5 1 2 2 3:8 5

4. CSKA Sofia 5 0 2 3 0:6 2

* postup do šestnásťfinále

B-skupina

Molde FK - Dundalk FC 3:1 (2:0)

Góly: 30. Eikrem, 41. Omoijuanfo, 67. Ellingsen - 90.+5 Flores

Arsenal Londýn - Rapid Viedeň 4:1 (3:0)

Góly: 10. Lacazette, 18. Mari, 44. Nketiah, 66. Smith Rowe - 47. Kitagawa

tabuľka:

1. Arsenal Londýn 5 5 0 0 16:3 15 *

2. Molde FK 5 3 0 2 7:9 9

3. Rapid Viedeň 5 2 0 3 9:11 6

4. Dundalk FC 5 0 0 5 6:15 0

* postup do šestnásťfinále

C-skupina

OGC Nice - Bayer Leverkusen 2:3 (1:2)

Góly: 26. Kamara, 47. Ndoye - 22. Diaby, 32. Dragovič, 51. Baumgartlinger

Slavia Praha - Hapoel Beer Ševa 3:0 (2:0)

Góly: 31. a 85. Sima, 36. Stanciu

tabuľka:

1. Slavia Praha 5 4 0 1 11:6 12*

2. Bayer Leverkusen 5 4 0 1 17:8 12*

3. OGC Nice 5 1 0 4 8:15 3

4. Hapoel Beer-Ševa 5 1 0 4 6:13 3

*postup do šestnásťfinále

D-skupina

Glasgow Rangers - Standard Liege 3:2 (2:2)

Góly: 39. Goldson, 45.+1 Tavernier (z 11 m), 63. Arfield - 6. Lestienne, 41. Čop

Benfica Lisabon - Lech Poznaň 4:0 (1:0)

Góly: 36. Vertonghen, 57. Nunez, 58. Pizzi, 89. Weigl

/Ľ. Šatka (Loznaň) odohral celý zápas/

tabuľka:

1. Glasgow Rangers 5 3 2 0 11:7 11*

2. Benfica Lisabon 5 3 2 0 16:7 11*

3. Lech Poznaň 5 1 0 4 6:12 3

4. Standard Liege 5 1 0 4 5:12 3

*postup do šestnásťfinále

E-skupina

Granada CF - PSV Eindhoven 0:1 (0:1)

Gól: 38. Malen

Omonia Nikózia - PAOK Solún 2:1 (1:1)

Góly: 9. Kakoulis, 83. Gomez (z 11 m) - 39. Tzolis

/T. Hubočan odohral celý duel, M. Ďuriš (obaja Omonia) hral od 59. minúty/

tabuľka:

1. FC Granada 5 3 1 1 6:3 10*

2. PSV Eindhoven 5 3 0 2 8:9 9*

3. PAOK Solún 5 1 2 2 8:7 5

4. Omonia Nikózia 5 1 1 3 5:8 4

*postup do šestnásťfinále

F-skupina

AZ Alkmaar - SSC Neapol 1:1 (0:1)

Góly: 54. Martins Indi - 6. Mertens

/S. Lobotka (Neapol) sedel na lavičke náhradníkov/

Real Sociedad - HNK Rijeka 2:2 (0:1)

Góly: 69. Jon, 79. Monreal - 38. Velkovski, 73. Lončar

tabuľka:

1. SSC Neapol 5 3 1 1 6:3 10

2. Real Sociedad 5 2 2 1 4:3 8

3. AZ Alkmaar 5 2 2 1 6:3 8

4. HNK Rijeka 5 0 1 4 4:11 1

*postup do šestnásťfinále

G-skupina

AEK Atény - SC Braga 2:4 (1:3)

Góly: 31. Oliveira, 89. Vasilantonopoulos - 8. Tormena, 10. Esgaio, 45. Horta, 83. Galeno

Zorja Luhaňsk - Leicester City 1:0 (0:0)

Gól: 84. Sayyadmanesh

tabuľka:

1. Leicester City 5 3 1 1 12:5 10 *

2. SC Braga 5 3 1 1 12:10 10 *

3. Luhaňsk 5 2 0 3 6:9 6

4. AEK Atény 5 1 0 4 7:13 3

* postup do šestnásťfinále

H-skupina

OSC Lille - Sparta Praha 2:1 (0:0)

Góly: 80. a 84. Yilmaz - 71. Krejčí II., ČK: 65. Čelůstka (Sprata) po druhej ŽK

AC Miláno - Celtic Glasgow 4:2 (2:2)

Góly: 24. Calhanoglu, 26. Castillejo, 50. Hauge, 82. Diaz - 7. Rogič, 14. Edouard

tabuľka:

1. OSC Lille 5 3 2 0 12:5 11 *

2. AC Miláno 5 3 1 1 11:7 10 *

3. Sparta Praha 5 2 0 3 10:11 6

4. Celtic Glasgow 5 0 1 4 7:17 1

*postup do šestnásťfinále

I-skupina

Karabach Agdam - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:1)

Góly: 37. Romero - 22. Cohen (z 11 m)

Sivasspor - Villarreal CF 0:1 (0:0)

Gól: 75. Chukwueze

tabuľka:

1. Villarreal 5 4 1 0 14:5 13 *

2. Maccabi Tel Aviv 5 2 2 1 5:7 8

3. Sivasspor 5 2 0 3 9:10 6

4. Karabach Agdam 5 0 1 4 4:10 1

* postup do šestnásťfinále



J-skupina

LASK Linz - Tottenham Hotspur 3:3 (1:1)

Góly: 42. Michori, 84. Eggestein, 90.+3 Karamoko - 45.+2 Bale (z 11 m), 56. Son Heung-Min, 87. Ali (z 11 m)



Royal Antverpy - Ludogorec Razgrad 3:1 (1:0)

Góly: 20. Hongla, 72. De Laet, 87. Benson - 53. Despodov

taubľka:

1. Antverpy 5 4 0 1 8:3 12*

2. Tottenham 5 3 1 1 13:5 10*

3. Linz 5 2 1 2 8:11 7

4. Ludogorec 5 0 0 5 6:16 0

*postup do šestnásťfinále

K-skupina

CSKA Moskva - Wolfsberger AC 0:1 (0:1)

Gól: 22. Vizinger

Feyenoord Rotterdam - Dinamo Záhreb 0:2 (0:1)

Góly: 45.+5 Petkovič (z 11 m), 53. Majer

tabuľka:

1. Záhreb 5 3 2 0 6:0 11*

2. Wolfsberger 5 2 1 2 6:6 7

3. Feyenoord 5 1 2 2 4:7 5

4. CSKA Moskva 5 0 3 2 2:5 3

*postup do šestnásťfinále

L-skupina

KAA Gent - Slovan Liberec 1:2 (0:1)

Góly: 60. Jaremčuk - 32. Mara, 55. Yusuf

/M. Koscelník odohral celý zápas, J. Hromada (obaja Liberec) nastúpil v 67. minúte/



CZ Belehrad - TSG 1899 Hoffenheim 0:0

tabuľka:

1. TSG Hoffenheim 5 4 1 0 13:1 13 *

2. CZ Belehrad 5 3 1 1 9:4 10 *

3. Slovan Liberec 5 2 0 3 4:13 6

4. KAA Gent 5 0 0 5 3:11 0

* postup do šestnásťfinále