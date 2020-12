Košický sudca odpracoval 40 rokov, nepadla jediná sťažnosť: Expresne rýchly koniec!

Cíti veľkú nespravodlivosť. Krajský sudca - predseda senátu na civilnom úseku Ján Slebodník (66), ktorý bol odvolaný kvôli veku, nie je spokojný s tým, že prišiel o prácu. Počas svojej 40-ročnej kariéry vyniesol rozhodnutie v 12 600 prípadoch a nikto mu ani nepoďakoval.

Mal dokončiť rozrobené pojednávania, no neumožnili mu ani to! Na košického sudcu ešte čakal vopred stanovený termín pojednávania z Okresného súdu v Trebišove, ale ani to mu však pred odvolaním neumožnili. „Bez vysvetlenia to dostal iný senát. Všetci už vedeli, že budem odvolaný, ale ja som na to ešte nemal žiadny papier. Pritom iné senáty odročovali pojednávania počas pandémie koronavírusu a ja som to neurobil ani raz, aby sa rozhodnutia zbytočne neodkladali. V odvolacom konaní sa vždy dali vyhlásiť rozhodnutia. Podľa štatistík som patril medzi 5 najvýkonnejších sudcov na Slovensku,” uvádza sudca, ktorý vykonával svoje povolanie desiatky rokov na súdoch v Prešove a v Košiciach.

„Za celý čas na mňa nikto nepodal sťažnosť. A zostalo mi ďalších 39 vecí, ktoré už nedokončím a dostanú ich iné senáty, ktoré to budú musieť odznova zase preštudovať. Doba do rozhodnutia sa zbytočne predĺži,” pokračuje sudca. Nazdáva sa, že takto by sa to robiť nemalo.

„V súčasnosti sa pripravuje nový zákon a v tejto súvislosti sa diskutuje aj o veku odchodu sudcov do dôchodku. Spomína sa aj vek 68 rokov a keby to malo byť 65 rokov, tak v pokoji odídem. Ale nerozumiem, čo za týchto okolností bránilo tomu, aby som odišiel po mojom rozhodnutí vo všetkých nerozhodnutých veciach, napríklad marci,” uzatvára sklamane Ján Slebodník, ktorý uvažuje aj nad tým, že sa bude brániť súdnou cestou.