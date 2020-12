Súťažiacim v prvom semifinále šou Zem spieva je aj Folklórny súbor Technik STU. Člena súboru v priamom prenose priviedol do rozpakov Ján Ďurovčík. „Ukážeš, čo ja som videl?“ opýtal sa ho, pričom zaskočený folklorista presne vedel o čo ide. „Pán režisér, môžeme si to dovoliť?“ overil si ešte svoju iniciatívu a potom to prišlo. Folklorista chtiac-nechtiac musel odhaliť časť svojho tela, aby ukázal, ako vyzerajú moderní folkloristi. Pripomenutie prvého semifinále šou Zem spieva vysiela RTVS už túto sobotu o 20:30 na Jednotke. Druhé semifinále a finále naživo prinesie RTVS počas nasledujúcich sobôt.