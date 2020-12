Prekliaty stroj prekonal dôležitý míľnik: Prvý let s pasažiermi po nehode

Opäť vozí ľudí. Rok a trištvrte nemohol Boeing 737 MAX lietať po dvoch katastrofách, ktoré si vyžiadali 346 obetí. Teraz znovu získal povolenie na prevádzku – zatiaľ v USA.

Prekliaty stroj prekonal dôležitý míľnik. V stredu sa prvýkrát po dlhej vynútenej prestávke vzniesol do vzduchu s cestujúcimi na palube. V tomto prípade to však boli zatiaľ novinári, ktorým chceli ukázať, že lietadlo je po úpravách bezpečné. Odštartovali z Dallasu a po 50 minútach pristáli v Tulse. Boeing 737 MAX, ktorým leteli, patril spoločnosti American Airlines. Tá ich chce nasadiť do komerčnej prevádzky 29. decembra.

Americký federálny letecký úrad schválil spôsobilosť tohto typu v polovici novembra. Európsky úrad pre leteckú bezpečnosť by mal o tom rozhodnúť o niekoľko týždňov. Stroje boli uzemnené po dvoch haváriách spoločností Lion Air a Ethiopian Airlines, pri ktorých vyhaslo 346 ľudských životov.

Ukázalo sa, že havárie má na svedomí chybný softvér. Ten bol vymenený spolu s časťou káblov. Každé lietadlo okrem úpravy softvéru prechádza po nútenej odstávke štvordňovou intenzívnou kontrolou motorov, hydrauliky či pneumatík.