Remišová chce vrátiť deti do škôl: Navrhuje spôsob, ako to zrealizovať do Vianoc

Šanca, že žiaci pôjdu na budúci týždeň do škôl, je stále otvorená.

Informovala o tom vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), pričom uviedla, že všetci koaliční partneri na tom majú záujem. "Strana Za ľudí navrhla, aby aj žiaci druhého stupňa chodili do škôl pred Vianocami podľa vzoru žiakov na prvom stupni, teda na základe vyhlásenia o bezinfekčnosti od rodičov. Samozrejme, ak by boli k dispozícii nové testy, na báze kloktania, sme za ich maximálne využitie," povedala.

Hoci sa premiér Igor Matovič (OĽANO) na koaličnej rade nezúčastnil, podľa Remišovej aj zástupcovia koaličnej strany OĽANO deklarovali, že je v ich záujme návrat žiakov do škôl.

Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) zasa uviedol, že na koaličnej rade sa otváraniu škôl nevenovali. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) komentoval, že ak by sa mali školy opäť otvoriť, rezort školstva by musel zmeniť rozhodnutie o prerušení výučby. V tejto otázke sa však budú držať odporúčaniami hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Šéf rezortu školstva chce predstaviť plán, ako by školy mohli fungovať od januára 2021. Zdôraznil však, že deti treba vrátiť do škôl.