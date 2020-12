Herec Ady Hajdu má novú adresu: Presťahoval sa z bytu do chalupy

Z dočasného útočiska sa stal nový domov!

Ady Hajdu (57) počas prvej vlny pandémie načas unikol bratislavskému ruchu a presťahoval sa sám na chalupu. Jeho slamenému vdovstvu je už ale koniec - po niekoľkých týždňoch sa k nemu pripojila aj jeho manželka Janka a spoločne sa rozhodli nastálo vymeniť hluk veľkomesta za dedinský pokoj.

Známy slovenský herec Ady Hajdu sa už počas prvej vlny koronakrízy presťahoval na svoju chalupu do neďalekého Lozorna. Vtedy bol dôvod jednoduchý - ak by zostal doma, musel by aj s manželkou podstúpiť štrnásťdňovú karanténu kvôli synovi, ktorý sa vrátil zo Škótska. Hneď, ako to bolo možné, sa k nemu ale manželka Janka pridala, a dnes už dvojicu vo veľkomeste nezastihnete.

Pobyt v malej obci sa im zapáčil natoľko, že sa z krátkodobého chalupárskeho dobrodružstva stal ich nový životný štýl. Na otázku, ako trávi Ady dni na novej adrese, odpovedal Novému Času jednoducho: „Robím triesky na zimu.“ Okrem hereckých povinností, medzi ktoré patrí skúšanie novej hry, mu tak pribudli aj typické práce okolo domu.

„Od jari mám záhradku, v ktorej sú jahody, maliny, černice, egreše, mal som úrodu mrkvy, petržlenu, repy, stále sú tu baklažány... chudáci, už asi zamrzli. Vypestoval som hrach, ktorý bol najprv omylom učupený pod doskami, no keď dozrel, bol fantastický. Je to taký môj vynález: Keď chcete pestovať hrach, na chvíľu naňho dajte dosku,“ zavtipkoval pre Nový Čas víkend herec.