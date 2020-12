Malachovská otvorene o vážnej chorobe manžela Martina: Slová plné nádeje

Únava, problémy s rovnováhou, neisté pohyby. To všetko sú príznaky nebezpečnej choroby operného speváka Martina Malachovského (52).

Ten vyšiel s pravdou von toto leto, keď v rozhovore pre Nový Čas priznal rizikové ochorenie sklerózy multiplex. Spevákovi ju diagnostikovali už pred dvoma rokmi a pre ňu musel upustiť od toho, čo ho v živote najviac napĺňalo - účinkovania v divadle. Oporou v najťažších časoch mu je manželka, moderátorka Iveta Malachovská (55), ktorá nám o jeho aktuálnom zdravotnom stave prezradila viac.

Malachovský sa vôbec prvýkrát o svojom ochorení zdôveril Novému Času v júni. „Udrelo mi to na centrum rovnováhy a nerád by som skončil na javisku tak, že budem divákom na smiech. Fakt, že musím prestať spievať, je radikálny rez v mojom živote,“ priznal so zármutkom. Nič však nie je také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá, zvlášť po boku jeho manželky, temperamentnej Ivety, ktorá pri svojom manželovi stojí v dobrom aj v zlom. Tá nám prezradila, ako sa spevák drží a čo celé dni robí.

„Fantasticky sa mu darí. Obaja robíme všetko pre to, aby každý jeden deň mal zmysel a aby sme v ňom boli šťastní. Je pod lekárskym dohľadom a dostáva pravidelne liečbu, ktorá, našťastie, musím povedať, jeho chorobu udržiava. Nevidíme žiadny progres v tom, že by sa niečo zhoršovalo, naopak, je to stabilizované. Jeho stav je vďaka liekom a životnému štýlu, ktorý žije, stabilizovaný,“ teší sa Malachovská z manžela.

Z divadla do lesa

Spevák sa tiež rozhodol venovať viac času pohybu a fyzickej aktivite. „Do prírody chodievame veľmi často. Dá sa povedať, že manžel sa snaží veľmi pravidelne. V dňoch, keď ja vysielam, on ide pokojne sám doobeda. Chodí rád hore na Kamzík, v reštaurácii si dá kávičku, sú tam veľmi príjemní ľudia. Samozrejme, na terase, takže na stojáka, s ohrievačom za zadkom. Teraz bicykluje každý deň na stacionárnom bicykli, dal si takú výzvu a zatiaľ mu to ide úplne fantasticky,“ opisuje moderátorka manželov voľný čas.

„Stále viac a viac si uvedomujeme, aké je dôležité, že máme jeden druhého, a ako sa ľúbime a ako zvládame všetky svoje krásne aj menej pekné chvíle. Ale menej pekné vlastne ani nemáme, iba krásne chvíle,“ uzavrela Malachovská s úsmevom.