Matovič vyšiel s pravdou von a povedal to priamo: Prečo otvorím školu, kde chodia moje dcéry

Premiér Igor Matovič sa vyjadril k otvoreniu škôl. Prezradil aj to, prečo začína práve so školou svojich dcér.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Epidémia koronavírusu prinútila zatvoriť druhý stupeň základných, všetky stredné a vysoké školy. Školáci sú doma už niekoľko týždňov. Premiér Matovič sa teraz rozhodol, že chce situáciu vziať do vlastných rúk. Pre školy navrhuje antigénové testovanie. „Minulý týždeň však Ústredný krízový štáb (UKŠ) prijal rozhodnutie, že tzv. Komunitné testovanie škôl je naozaj reálna cesta, ako školy otvoriť a udržať ich pre deti covid-bezpečné počas nasledujúcich mesiacov pandémie,“ napísal Matovič na Facebooku.

Premiér sa rozhodol osloviť priamo zástupcov škôl, či sú schopní takéto testovanie zabezpečiť. „Potom, ako som oznámil úmysel dostať deti do škôl, sa spustila lavína dopytov z desiatok ďalších škôl z celého Slovenska, že aj oni by sa radi pridali. Volali, písali, volajú a píšu riaditelia, rodičia, starostovia či primátori. A priamo aj deti či študenti,“ píše Matovič.

Igor Matovič preto teraz pracuje na pláne, ako pomôcť čo najviac školám. Zatiaľ plánujú otvoriť približne 10 škôl. Zároveň vysvetlil, prečo chce otvoriť práve školu, kde chodia jeho dcéry. „Prečo som najprv oslovil školu, kde chodí Rebeka a Klárka? Lebo, ak všade počúvam, ako sa to nedá ... tak, logicky, najprv zavolám do školy, ktorú mám najbližšie (300m) od domu, aby mi povedali, či sa to fakt nedá ... a keď mi povedia, že do toho chcú ísť, tak im, logicky, zrazu nepoviem, že vy nemôžete, "lebo Rebeka a Klárka" ... to však hlupák nepochopí,“ dodal premiér Matovič.