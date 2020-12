Domovník Mojmír rok po výbuchu paneláka v Prešove: Ako som mohol tragédii zabrániť?!

Smutné spomienky na jeden z najtragickejších dní na Slovensku.

V nedeľu uplynie presne rok od chvíle, keď na Mukačevskej ulici v Prešove vybuchol panelák. Tragédia si vyžiadala 7 obetí okamžite a ôsmu, teda poslednú obeť, vyhlásili za mŕtvu až tento rok v polovici júna. Za spôsobenie obrovského nešťastia zatiaľ obvinili 5 ľudí za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia. Na osudný deň však ani rok po tragédii nedokáže zabudnúť správca zničenej bytovky.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Spúšťačom explózie mala byť iskra z výťahu, ktorý bol v tom čase na 11. poschodí. Výbuchu predchádzalo mechanické poškodenie plynového potrubia. Správca bytovky Mojmír Květoň (59) sa trápi, či urobil všetko, čo mohol, aby tragédii predišiel.

„Pracoval som vtedy v neďalekej škole. Diaľkový signalizátor ma upozornil na poruchu v kotolni. Volali mi aj ľudia, že cítia plyn. Nevedel som presne, čo sa deje, povedal som im, nech vetrajú. V čase výbuchu som bol už pred bytovkou a doteraz musím často myslieť na to, čo by sa stalo, keby som išiel vypnúť hlavný istič... Možno by sa nič z toho nestalo,“ hovorí skormútený muž, ktorému je veľmi ľúto, že sa výbuchu nepodarilo predísť.