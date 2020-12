Anarchia! Matovič otvára školu svojich dcér: Vzbura riaditeľov, rodičov aj koaličných partnerov

Veľký chaos a množstvo nezodpovedaných otázok. Tak by sa dalo nazvať otváranie škôl, ktoré zobral premiér Igor Matovič (47) do vlastných rúk.

Ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (46) zmietol zo stola dva plány na obnovenie prezenčnej výučby, hovorí o sklamaní a opovážlivo otvára súkromnú školu v Trnave, ktorú navštevujú jeho dve dcéry. Pakt o neútočení tak už zrejme neplatí a koaliční partneri si odkazujú štipľavé slová hlava-nehlava. Politické spory si odnášajú najmä deti, ktorých návrat do lavíc je nejasný napriek tomu, že už týždne sú otvorené kostoly či kiná.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Cigániková z SaS: Premiér povedal, že školy otvorí až po Sulíkovom ospravedlnení

Minister školstva Gröhling predstavil dva spôsoby, ako by sa mohli deti vrátiť do škôl. Vypracoval ich spolu s odborníkmi, no Ústredný krízový štáb ani jeden z nich neodobril. Premiér si následne nebral servítku pred ústa a ministra otvorene skritizoval. Zároveň oznámil, že od pondelka otvára súkromnú školu Besst v Trnave, ktorú navštevujú jeho dcéry.

„Po tom, ako som počul opakované výhovorky, že školy sa otvoriť nedajú, som úplne logicky zavolal do najbližšej školy, kde chodia aj moje dcéry, či s tým majú naozaj problém... Veľmi rád som počul, že žiadny. To môže prekážať len hlupákovi,“ vysvetľuje Matovič Novému Času s tým, že je pre neho prioritou aj otvorenie ďalších škôl.

Gröhlinga sa však zastala jeho straníčka Jana Bittó Cigániková, podľa ktorej premiér porušil „pakt o neútočení“. Hovorí, že všetko je inak, pretože nedávno sedela vedľa ministra, keď mu premiér volal. „... s otázkou, či si všimol, že školy neotvoril. Vraj ak Braňo chce, aby ich otvoril, má sa Sulík ospravedlniť (už ani neviem za čo práve). Následne Braňovi Gröhlingovi zamietli dva pokusy o otvorenie škôl,“ tvrdí Cigániková.

Z jej slov to teda vyzerá skôr tak, že premiér naschvál blokuje otváranie škôl pre spory v koalícii. On sa bráni. „Bohužiaľ, pani Cigániková opäť vedome cigáni, ako to má vo zvyku. Nikdy som niečo také nepovedal,“ povedal nám Matovič s tým, že ministra už poprosil, aby to vyvrátil. Vicepremiérka Veronika Remišová iniciovala vo štvrtok podvečer koaličnú radu, na ktorej sa riešila otázka otvárania škôl.

Trnavskej škole dodá testy štát

Otvorenie súkromnej školy, ktorú navštevujú Matovičove dcéry, vyvoláva vášne. Testy im zafinancuje štát. „Podmienka je, aby sa deti a, pokiaľ viem, jeden zákonný zástupca nechali otestovať antigénovým testovaním alebo PCR testovaním. Zabezpečuje to zriaďovateľ školy. Testy by nám mal dodať štát, konkrétne Krajský úrad,“ potvrdil manažér školy Besst Juraj Tichý. Dodal, že tí, ktorí sa nepôjdu dať testovať, sa budú môcť aj naďalej vzdelávať online.

Hlavný hygienik Ján Mikas neodpovedal na otázku, či je tento postup v poriadku. Advokát Róbert Bános hovorí, že stále je v platnosti opatrenie, ktoré do odvolania prerušilo školské vyučovanie pre vybraných žiakov: „Pokiaľ by školské zariadenie napriek uvedenému zákazu sprístupnilo prezenčnú výučbu, mohlo by hroziť uloženie sankcie za porušenie opatrenia. Otvorenie škôl by bolo možné za predpokladu, že uvedené opatrenie bude zrušené alebo bude vydané nové opatrenie.“