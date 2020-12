Ukázali nielen hokejové, ale aj spevácke kvality: Rapujú vo vianočnom songu!

Ukázali nielen hokejové, ale aj spevácke kvality! Štvorica hráčov HK Poprad - Marcel Haščák (33), Dávid Skokan (31), Michael Vandas (29) a Peter Bjalončík (22) si zahrala v novom songu Vianočný deň.

Jeho autorom je hudobník Braňo Majerčík. Denníku Nový Čas prezradil, prečo sa do klipu vianočnej pesničky rozhodol angažovať aj popradských hokejistov!

Hokejisti Popradu majú v tomto ročníku skvelú fazónu a momentálne kraľujú Tipos extralige. Nečudo, že pred sviatkami panuje v kabíne pohoda a hráči majú čas aj na iné aktivity. Štvorica z nich – Haščák, Skokan, Vandas a Bjalončík dokonca ukázala aj svoje hudobné kvality a zarepovala si v novej pesničke s názvom Vianočný deň.

„Keďže som fanúšikom popradského hokeja, roky som ho aj aktívne hrával, môj syn navyše chytá za kadetov, tak mi napadlo, že pesničku oživím tým, že v nej budú spievať aj hokejisti. Dobre sa poznám s Dávidom Skokanom, ktorý mal za úlohu vybrať ďalších chalanov na nakrúcanie, a napokon to vypálilo super,“ prezradil autor skladby Braňo Majerčík. Na otázku, koľko hokejistom trvalo natáčanie, odvetil:

„Za štyri hodinky bol klip natočený. Chalani si to aj s ďalšími popradskými umelcami poriadne užili,“ dodal Majerčík. „Bola to zábava, keď sa naskytla táto možnosť, tak sme vôbec neváhali. Myslím, že sa to ľudom i našim fanúšikom bude páčiť,“ vyjadril sa útočník popradských Kamzíkov Dávid Skokan.