Súkromné aj katolícke školy chcú, aby sa žiaci začali postupne vracať do škôl: Upozorňujú však na riziká testovania

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) i Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) chcú, aby sa žiaci začali postupne vracať do škôl.

Ako uviedol pre TASR prezident ZKŠS Daniel Masarovič, potrebné je obnoviť prirodzené sociálne prostredie, ktoré je predpokladom pre vyučovací proces.

Prezidentka ASŠŠZS Eva Ohraďanová pre TASR poznamenala, že zriaďovatelia súkromných škôl a školských zariadení boli a sú pripravení otvoriť brány škôl za prísnych bezpečnostných opatrení. Sú k dispozícii aj na koordinovanie aktivít zabezpečujúcich vzájomnú informovanosť medzi školami a mimoškolskými aktivitami. "Zároveň však upozorňujeme na riziká, ktoré so sebou nesie povinné testovanie v podmienkach našich škôl. Vieme poskytnúť priestory a personálne sily pre administráciu, avšak nedisponujeme zdravotníckym personálom, nemáme prístup k dodávateľom zdravotníckych potrieb, ani skúsenosti a povolenia narábať s likvidáciou biologického odpadu," spresnila Ohraďanová.

Pri príprave znovuotvorenia škôl je ASŠŠZS za využitie členenia Slovenska na regióny v rámci rozšírenia ochorenia COVID-19. "Umožní to flexibilitu a bezpečnosť pri poskytovaní prezenčného vzdelávania a bezpečného sociálneho kontaktu detí, ktoré si ho v tomto čase nahrádzajú inak. Pri nastavovaní podmienok sme plne súčinní ministrovi školstva, čo sme potvrdili aj pri príprave a komunikácii ostatného plánu znovuotvorenia škôl," povedala Ohraďanová. Tvrdí, že asociácia podporuje návrat detí do škôl, hoci zvládajú aj dištančné vzdelávanie.

"Súčasné dianie okolo znovuotvorenia škôl nám zviditeľňuje dlhodobý spoločenský problém. Postoj k vzdelávaniu a výchove je chabý a nezohľadňuje dostatočne reálne potreby detí. Žiaľ, obmedzenie činnosti škôl sme nadmieru postavili do centrálneho deja boja s pandémiou namiesto toho, aby sa pre nás stalo prioritou udržiavať vyučovací proces funkčný a zdravý," uviedol Masarovič s tým, že za takýto nemožno považovať dištančný model výuky. Poukázal na školský semafor, ktorý sa podľa jeho slov na prvom stupni základných škôl ukázal ako priechodný.

Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Po stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že na Slovensku sa možno v pondelok (7. 12.) otvoria niektoré školy s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj študenti stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.