Strana Spolu chce pritlačiť na Matoviča: Prístup k vzdelávaniu musia mať všetky deti, nielen dcéry premiéra

Prístup k vzdelávaniu musia mať všetky deti, nielen dcéry premiéra, upozorňuje predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš.

Strana spúšťa možnosť zaslať odkazy priamo premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO). Verí, že ho prinútia prehodnotiť otvorenie škôl. TASR o tom informoval hovorca strany Matej Bučko. "Prístup k vzdelávaniu musia mať všetky deti, nielen dcéry predsedu vlády. Verím, že pri odkazoch od detí a rodičov by sa mohol premiér konečne zamyslieť nad otvorením všetkých škôl," povedal Hipš s tým, že od dcér stačili premiérovi štyri SMS správy.

Spolu upozorňuje, že zatvorené školy majú drastický ekonomický a sociálny dosah na rodiny. Podľa prieskumu, ktorý si nechala strana vypracovať u agentúry Focus, až 70 percent rodičov musí pomáhať svojim deťom s učením sa počas dištančného vzdelávania. Viac ako polovica domácností musela nakúpiť nové zariadenia.

Na Slovensku sa možno v pondelok (7. 12.) otvoria niektoré školy. Po stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády to oznámil premiér s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Priznal, že jedna zo škôl, ktorá sa do pilotného testovania zapojí, bude aj súkromná škola, kam chodia jeho dcéry.