Trpké slová Slovenskej komory učiteľov: Veľa ľudí v školstve je otrávených, je to traumatizujúce

Pre slovenské školstvo je veľmi dôležité vidieť nejaký plán a svetlo na konci tunela. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman s tým, že žiakov, študentov, učiteľov, ale aj rodičov traumatizujú stále nejaké zmeny, ktoré sa týkajú školstva.

"Očakávali sme, že dostaneme nejaký reálny plán, ako sa veci vyvinú, a to je to hlavné, čo nevidíme. Nevidíme nejakú reálnu dohodu," uviedol Crmoman na margo situácie, ktorá sprevádza otázku návratu žiakov do škôl. Pripomenul, že sa stále hovorí o tom, že školstvo je priorita pre túto vládu, ale on nevidí, že by od konca októbra alebo začiatku novembra existovala nejaká pracovná skupina, ktorá by pripravovala nejaký plán. "Situáciu nevyrieši samostatne žiadna škola, minister školstva ani premiér, ale treba participáciu a tímovú prácu," poznamenal Crmoman.

Podľa prezidenta SKU je veľa ľudí v školstve otrávených tým, že vidia len dohadovanie sa a naťahovanie. Ako tvrdí, ťažko sa aj niečo plánuje. Poukázal pritom napríklad na hodnotenie či to, že sa nevie, ako budú vyzerať prijímacie pohovory či maturitné skúšky. "Je nesprávne, ak sme rukojemníci dohadovania sa alebo nezhôd," povedal prezident SKU. Online vyučovanie nemôže podľa jeho slov nahradiť normálne vyučovanie, aj keď oproti prvej vlne pandémie nového koronavírusu ide o veľký posun.

Všetky náhle zmeny v školstve podľa Crmomana traumatizujú prostredie. "Študenti sa už na niečo naučia a majú návyky a potom je znova všetko inak. Toto si musí vláda uvedomiť. Očakávame, že čím skôr bude nejaký reálny plán, ktorý sa bude dať naplniť," doplnil.

Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Po stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že na Slovensku sa možno v pondelok (7. 12.) otvoria niektoré školy s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj študenti stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.