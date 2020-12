Rita Ora totálne arogantne porušila lockdown: Speváčku už bojkotuje rádio aj televízia

Speváčka Rita Ora sa odmietla skloniť pred nariadením britskej vlády, ktoré inak počúva aj sama kráľovná Alžbeta II.

Rozhodla sa, že za každú cenu oslávi s priateľmi svoje 30. narodeniny. Prenajala si reštauráciu v Londýne a pozvala tam cez tridsať osôb. Jej akciu vyšetrovala aj polícia, pretože hviezdu niekto prezradil. Rita dostala tučnú pokutu a moderátor rozhlasovej stanice Exe sa navyše rozhodol bojkotovať jej hudbu. Podľa neho je speváčka nezodpovedná a vysmiala sa tak do očí všetkým, ktorí kvôli nariadeniu vlády zrušili dlho plánované svadby či oslavy narodenín a iné rodinné stretnutia.

,,Nemôžem hovoriť za iných moderátorov Rádia Exe, ale odteraz do dohľadnej budúcnosti nebudem hrať žiadne jej piesne. Človek také správanie jednoducho nepochopí. Moja jedenásťročná dcéra mi raz povedala ,Oci, môže prísť po škole moja kamarátka k nám?´ ,Nie, sme v lockdowne.´ Ak to dokáže pochopiť jedenásťročná dcéra, môže to pochopiť aj Rita... Ak ste fanúšikmi Rity Ory, som si istý, že pochopíte, prečo to robím," odkázal poslucháčom Ben Clark.

Clark ale nie je jediný, kto teraz speváčku bojkotuje. Moderátor Jonathan Ross ju pozval do svojej televíznej talkšou ako hlavného hosťa. Po zverejnení škandálu jej ale oznámil, že s ňou za takýchto okolností rozhodne nepočíta. Rita Ora musela za porušenie vládneho nariadenia zaplatiť desaťtisíc libier. Na sociálnych sieťach sa za správanie ospravedlnila s tým, že to nedomysleli a domnievala sa, že v Británii čoskoro skončí lockdown, takže to nikoho neohrozí.

Porušenia nariadení sa dopustili aj speváčkini priatelia, ktorí prišli na oslavu usporiadanú v reštaurácii Casa Cruz v severozápadnej časti Londýna. Dovnútra sa chodilo zadným vchodom a všetko sa odohrávalo v salóniku. Takže pri pohľade zvonku to vyzeralo, že sa vo vnútri nič nedeje a je tam tma. Ritu za to kritizujú aj jej fanúšikovia. A pýtajú sa: ,,Len preto, že je bohatá a slávna môže porušovať zákony, ktoré platia pre všetkých?"