Prekvapivá správa 9 mesiacov po nákaze koronavírusom: Tom Hanks má stále v krvi protilátky

Herec Tom Hanks bol jednou z prvých slávnych tvárí, ktorá tento rok v marci priznala, že má COVID-19.

Hollywoodsku hviezdu infikoval vírus SARS-CoV-2 v Austrálii. Predstaviteľ Forresta Gumpa strávil s manželkou Ritou karanténu u protinožcov. Z ochorenia sa obaja uzdravili a zapojili sa do výskumu prvých pacientov, ktorí vedcom poskytovali protilátky. Tomova manželka teraz priznala, že aj deväť mesiacov po uzdravení majú stále v krvi dosť protilátok.

Rita sa objavila v talkšou Jimmyho Kimmela, ktorý ju privítal slovami: ,,Mám pocit, že ste jediný človek, ktorého sa nemusím báť, pretože ste plná protilátok." Na čo Rita súhlasne odpovedala: ,,Stále mám protilátky!" A potom priznala, že s manželom Tomom stále participujú na výskume vedcov z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. ,,Testujú nás a zatiaľ ich stále máme. Ale ubúda ich postupne, čím viac času uplynie od doby prvej nákazy, ale máme ich stále v krvi a pomáhajú nás chrániť, " dodala Hanksova manželka.

Tom je silný diabetik a má cez šesťdesiat, oboje teda u neho zvyšuje riziko vážneho priebehu COVID-19. Sám herec na jar priznal, že súboj s chorobou nebol úplne jednoduchý, hoci to zvládol bez dýchacieho prístroja. ,,Mali sme obaja odlišné symptómy. Ona mala vyššiu teplotu ako ja. Bolo jej hrozne nevoľno... Jedli sme jedlo z donášky, ktoré mi prišlo úžasne chutné. Bola to chuťová balada... A ona mi hovorí, mne to chutí ako ovsená kaša. Myslel som, že sa zbláznila. Ale prišla o chuť. Ja som mal zase tak boľavé kosti, že som mal pocit, že sa mi rozpadnú, bol som neskutočne unavený," vyhlásil Hanks.