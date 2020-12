Čaputová vymenovala rektora Vysokej školy sv. Alžbety: Príhovor prezidentky sa mu nepočúval ľahko

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala Juraja Bencu za rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

V príhovore uviedla, že tak ako každý rektor, aj on má zodpovednosť nielen voči učiteľom, študentom a zamestnancom školy, ale predovšetkým voči celej spoločnosti. Poukázala aj na odlev študentov do zahraničia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Pred niekoľkými dňami Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva zverejnil štúdiu, ktorej závery by nás mali znepokojiť. Na štúdium do zahraničia nám z republiky odchádza už približne polovica našich najlepších, najúspešnejších maturantov z matematiky a tretina najlepších maturantov v slovenskom jazyku a literatúre," povedala prezidentka. Zdôraznila, že odlev talentov zo Slovenska sa stupňuje, lebo len malá časť z nich sa chce neskôr vrátiť do vlasti. "Slovenské vysoké školy tak prichádzajú o dobrých študentov a SR prichádza nielen o inovatívnych, kvalifikovaných a produktívnych pracovníkov, ale aj občanov zveľaďujúcich svoju krajinu," uviedla prezidentka.

V príhovore odznelo, že najčastejším dôvodom, pre ktorý sa študenti rozhodujú študovať v zahraničí, je, že zahraničné školy majú lepšie meno ako tie na Slovensku. "Bolo by voči viacerým univerzitám na Slovensku nespravodlivé, keby sme tvrdili, že napríklad české vysoké školy sú na tom oveľa lepšie. Faktom však je, že si to väčšina našich najúspešnejších študentov myslí. V tejto situácii nám nepomôže, ak ich budeme len slovne presviedčať, že sa mýlia," poznamenala hlava štátu.

"Ak myslíme na budúcnosť a na to, aké výkony budú musieť naše vysoké školy podávať, nemôžeme prehliadnuť zjavné nedostatky, ktoré nezlepšujú obraz nášho vysokého školstva v očiach verejnosti, ani nezlepšujú ich renomé v očiach najúspešnejších maturantov," uviedla Čaputová. Podotkla, že si veľmi váži všetko dobré, čo učitelia a zamestnanci Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v doterajšom pôsobení vykonali, ocenila predovšetkým prácu v zahraničných misiách. "Ale musím dodať, že k vašej vysokej škole dnes smerujú aj isté pochybnosti. Poukazujú na to, že titul PhD. získavali aj ľudia z verejnej sféry, ktorí sa nevenujú vedeckému výskumu či odbornej práci v odboroch, ktoré garantuje vysoká škola svätej Alžbety. A tiež, že hodnosť profesora v odboroch ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva či sociálnej práce bol udelený v počte, ktorý je násobne väčší ako počet udelených hodností v týchto odboroch, napríklad v Českej republike," uviedla prezidentka. Zároveň verí, že rektor sa vo funkcii zameria nielen na dobré meno vysokej školy, ale aj vysokého školstva, aby na pochybnosti o udeľovaných tituloch nemala verejnosť v budúcnosti už žiaden dôvod.