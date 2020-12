Prirovnávali ho k slabej motokáre, odsúvaný náhradník sa ale bylsol: Giroud prepisoval tabuľky

Francúzsky útočník Realu Madrid Karim Benzema ho zosmiešňoval. Odmietol sa s Olivierom Giroudom porovnávať.

"Neporovnávajte formulu 1 s motokárou, a to som ešte veľmi slušný. Ja som tá formula," napísal Benzema o svojom krajanovi na sociálnej sieti. V stredu však v Seville predviedol francúzsky útočník a hráč FC Chelsea Giroud (34) famózne predstavenie. Zariadil jednoznačný triumf svojho tímu v podobe 4:0.

"Chcem si užiť naplno tento večer a naše veľké víťazstvo," povedal po zápase Giroud, ktorý bol v tejto sezóne v Chelsea iba náhradníkom. V Priemier League odohral v jednom zápase maximálne 18 minút. Proti FC Sevilla nastúpil prvýkrát v základnej zostave.

Giroud je podľa štatistickej platformy OptaJoe historicky najstarší autor hetriku v novodobej histórii Ligy majstrov. V najcennejšej európskej klubovej súťaží je najstarší od roku 1965, keď sa v dueli Realu Madrid s Feyenoordom rovnako strelecky blysol 38-ročný Ferenc Puskás.

Giroud je zároveň prvý hráč so štyrmi zásahmi v dueli Ligy majstrov po piatich rokoch, predtým to dokázal Cristiano Ronaldo v súboji proti Malmö. "Úžasný sólo výkon od Oliviera. Som z neho nadšený, rovnako z výkonu celého tímu. Nie je ľahké vyhrať na tomto štadióne a už vôbec nie takýmto spôsobom," povedal pre BT Sport tréner Frank Lampard. Práve on sa ako predchádzajúci hráč Chelsea tešil zo štyroch gólov v jednom stretnutí, dosiahol ich proti Aston Ville v roku 2010 pri výhre 7:1.

Oba tímy mali už pred zápasom postup vo vrecku a Giroud si z neho urobil vlastné galapredstavenie. Pred spečatením skóre z penalty skóroval ľavou nohou, pravou nohou i hlavou a zaznamenal tzv. dokonalý hetrik. "Vlani som ani nevedel, že sa to takto nazýva. Vtedy som dal hetrik v Európskej lige proti Dynamo Kyjev a pýtal som sa, čo znamená dať dokonalý hetrik," smial sa v stredu večer Giroud. "Dnes to bolo výborné, dostal som parádne asistencie. Budem sa snažiť v tom pokračovať." Podľa vlastných slov dal štyri góly predtým ešte v drese francúzskeho Tours v roku 2009 v dueli druhej ligy proti Arles-Avignon.