Žena si prestala trhať obočie a holiť fúzy: Nečakané reakcie! Pozrite sa, ako vyzerá

Urobila radikálny krok! Žena, ktorá roky trpela kvôli nadmernému ochlpeniu, sa rozhodla skončiť s holením.

Eldina Jaganjac z Dánska vyrastala v malom meste, kde sa od každého očakávalo, že zapadne a bude vyzerať rovnako.

S pribúdajúcim vekom bola však stále viac frustrovaná zo štandardov krásy, ktorých sa ako žena musela držať. Nedávno sa preto rozhodla, že si prestane trhať obočie a holiť chĺpky nad hornou perou, píše tyla.com.

Nečakala, že reakcie na jej rozhodnutie ponechať si chĺpky, budú pozitívne. Vraví, že zarastené obočie a "fúzy" sú pre ňu požehnaním, pretože sa hneď z jej okruhu vyselektujú konzervatívne tipy a ukážu sa tie, ktorým to neprekáža, a sú tak na rovnakej vlne ako ona. "Reakcie sú celkom pozitívne, ale som si istá, že za mojím chrbtom odznejú nejaké negatívne komentáre, to mi je však jedno. Všimla som si, že sa niektorí muži pozerajú na moje obočie, ako by som mala tretiu hlavu," hovorí.

Kedysi sa Eldina cítila menej žensky kvôli svojmu objemnému obočiu. "Väčšina dievčat v trinástich spanikárila a začala sa holiť a trhať všetko, čo sa dalo vytrhnúť, pretože chceli byť prijaté a snažili sa zapadnúť do svojej novej úlohy mladej ženy," vysvetľuje a pokračuje: "Ak sa muž neholí a netrhá si obočie, nikto si to nevšimne, nekomentuje to a nie je to nič neobvyklé."

V neholení sa vidí Eldina aj ďalšie výhody. "Nezaujíma ma už, čo si ľudia myslia. Je to osobná voľba každého, ako chce vyzerať. Každý by mal robiť tak, aby sa cítil dobre vo svojej koži," vysvetľuje a hovorí aj o sebavedomí. "Svojím spôsobom som sebaistejšia, pretože sa už nebojím vyzerať inak a prišla som na to, že môžem urobiť netradičnejšie rozhodnutia. Pomohlo mi to aj k väčšej otvorenosti, kreativite a k väčšej odvahe," dodáva.