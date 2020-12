Budú žiakom meniť prázdniny? Ministerstvo školstva reaguje

Úprava školských prázdnin je zatiaľ len v teoretickej rovine. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

"V súvislosti s dobehnutím učiva z dôvodu dištančného vzdelávania sa vedú na ministerstve debaty aj o tom, ako sa vyrovnáme s prázdninami," poznamenalo ministerstvo školstva. Či už ide o letné prázdniny alebo iné, ktoré im predchádzajú. Ich úprava je však zatiaľ len v teoretickej rovine.

Školáci by si mali najbližšie oddýchnuť počas vianočných prázdnin, tie sa začínajú od 23. decembra. Školáci by sa mali začať opäť učiť 8. januára 2021. Potom je naplánované voľno v rámci jednodňových polročných prázdnin (1. 2.). Nasleduje voľno v rámci jarných prázdnin, ktoré trvá od 15. do 19. februára (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj). V termíne od 22. do 26. februára majú naplánované voľno školáci v Košickom a Prešovskom kraji a od 1. do 5. marca v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Predposledným plánovaným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami sú veľkonočné prázdniny v termíne od 1. do 6. apríla. Letné prázdniny sú tradičné určené v termíne od 1. júla do 31. augusta.

Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Po stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že na Slovensku sa možno v pondelok (7. 12.) otvoria niektoré školy s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj študenti stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.