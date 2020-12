Bratislavčania vo vytržení: V hlavnom meste začalo snežiť! Toto video musíte vidieť

Perinbaba dorazila už aj do metropoly Slovenska! Bratislavčania sa vo štvrtok zobudili do zasneženého rána, polícia okamžite zareagovala.

O prvých vločkách v hlavnom meste informoval ešte v stredu večer Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý zároveň vydal výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou a snežením. Tá platí pre Bratislavu po celý deň.

Zdvihnutý prst má však aj polícia. Tá na aktuálnu situáciu promptne zareagovala videom z bratislavských ciest. "Prvý sneh v Bratislave - jazdite opatrne!" upozorňuje vodičov.

Aká je situácia na bratislavských cestách?

V Bratislave sa na niektorých miestach tvoria v rannej špičke kolóny. Dopravu komplikuje aj nehoda. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.

Premávka je spomalená na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave, vodiči sa zdržia asi 20 minút. Rovnaké zdržanie je nahlásené na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, tiež na Ulici Svornosti v smere do centra. S asi 15-minútovým zdržaním treba počítať na diaľnici D2 pred Prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov a na konci Devínskej cesty v smere do Karlovej Vsi.

Nehoda je nahlásená na začiatku Lamačskej za Hodonínskou smerom do centra, blokovaný je jeden pruh.

Stella centrum upozorňuje vodičov hlavného mesta, aby so spomalenou premávkou rátali vo vyššie položených častiach Bratislavy, ako Kramáre, Koliba, Lamač, Krasňany a Rača. Počítať tam treba aj s poľadovicou.