Paríž si poradil s Manchestrom United, Giroud zostrelil Sevillu štyrmi gólmi

Futbalisti Borussie Dortmund postúpili do osemfinále Ligy majstrov 2020/2021.

Dortmund v stredajšom 5. kole F-skupiny doma remizoval s Laziom Rím 1:1 a bod mu stačil na postup do elitnej šestnástky. V E-skupine strelecky explodoval francúzsky útočník Olivier Giroud, ktorý zariadil štyrmi gólmi prvé miesto pre Chelsea Londýn po triumfe 4:0 na pôde FC Sevilla.

Dortmund doplnil už istú osmičku osemfinalistov Bayern Mníchov, Manchester City, FC Porto, FC Liverpool, Chelsea Londýn, FC Sevillu, FC Barcelonu a Juventus Turín. Borussia prišla tesne pred štartom zápasu o hviezdneho útočníka Erlinga Brauta Haalanda. Dvadsaťročný nórsky kanonier nemohol nastúpiť, pretože si natrhol svalové vlákno a bundesligovému klubu by mal chýbať až do januára.

Skóre otvoril Raphael Guerreiro v závere prvého polčasu, v 66. minúte vyrovnal z penalty Ciro Immobile. Na zápasovej súpiske chýbal slovenský obranca Lazia Denis Vavro. V druhom súboji skupiny Bruggy doma zdolali Zenit Petrohrad jasne 3:0 a o postup do elitnej šestnástky zabojujú 8. decembra na štadióne Lazia.

Manchester United v H-skupine na Old Trafford prehral s Parížom St. Germain 1:3. Domáci tím potreboval na istotu postupu bod, no inkasoval už v 6. minúte, keď sa z uhla presadil Neymar. United vyrovnali v 32. minúte, Rashfordovu strelu tečoval do vlastnej brány Danilo. V druhom polčase dostal PSG opäť do vedenia v 66. minúte Marquinhos a vzápätí dostal červenú kartu po druhej žltej za podrazenie domáci Fred.

O postupujúcich sa tak rozhodne až v záverečnom kole, keďže na čele tabuľky sú tri deväťbodové mužstvá. Spolu s MUFC a PSG aj RB Lipsko, ktoré zvíťazilo na pôde Basaksehiru Istanbul po prestrelke 4:3 napriek hetriku domáceho Irfana Cana Kahveciho.

Hráči tureckého majstra utrpeli štvrtú prehru v skupine, Martin Škrtel odohral prvý polčas. Slovenský obranca nastúpil v základnej zostave a práve on v 26. minúte nešťastne do vlastnej brány tečoval strelu Marcela Sabitzera nastrelenú aj do nohy Yussufa Poulsena. UEFA napokon pripísala zásah dánskemu útočníkovi.

V 43. minúte zvýšil na 2:0 pre hostí Nordi Mukiele, hoci mu strela nesadla ideálne. V nadstavenom čase prvého dejstva dosiahol kontaktný gól domáci Irfan Can Kahveci, keď sa presadil po signáli z rohu peknou rotovanou strelou. Škrtel už do druhého polčasu nenastúpil. Dani Olmo po peknej individuálnej akcii zvýšil na 3:1, no Kahveci druhým zásahom držal Turkov v hre a v 85. minúte vyrovnal prekrásnym zásahom z priameho kopu. Lipsko ale v nadstavenom čase predsa len strhol cennú výhru na svoju stranu, keď Alexander Sorloth pekne trafil strelou zo šestnástky.

Lipsko stále živí reálnu šancu na postup, má na konte deväť bodov. V záverečnom zápase privíta RB doma 8. decembra "červených diablov", Paríž v Parku Princov Turkov.

V zápase E-skupiny zvíťazil Krasnodar doma nad Stade Rennes 1:0. Bojovalo sa o tretie miesto v tabuľke zaručujúce postup do jarného šestnásťfinále Európskej ligy UEFA a ten zaistil Rusom v druhom polčase Švéd Marcus Berg. O prvé miesto si to v priamom súboji rozdali Sevilla a Chelsea Londýn, "The Blues" vyhral v Španielsku 4:0 po góloch francúzskeho útočníka Oliviera Girouda a zaistili si triumf v skupine.

FC Barcelona triumfovala v G-skupine v Budapešti nad Ferencvárosom 3:0 aj bez Lionela Messiho, keď rozhodla už v prvom polčase troma gólmi. Je stále stopercentná. V 72. minúte sa na ihrisko dostal v domácom drese aj slovenský stredopoliar Róbert Mak.

Juventus doma zdolal Dynamo Kyjev 3:0 po góloch Federica Chiesu, Cristiana Ronalda a Alvara Moratu. Zápas rozhodovala Francúzka Stephanie Frappartová a stala sa prvou ženou, ktorá viedla duel mužskej LM. Tridsaťšesťročná Frappartová sa už vlani v auguste stala prvou ženou, ktorá viedla významné stretnutie mužov pod záštitou UEFA, keď ju ako hlavnú arbiterku nominovali na súboj o európsky Superpohár medzi FC Liverpool a FC Chelsea.



5. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:

E-skupina

FK Krasnodar - Stade Rennes 1:0 (0:0)

Gól: 72. Berg. Rozhodoval: Collum (Škót.)



FC Sevilla - Chelsea Londýn 0:4 (0:1)

Góly: 8., 54., 74. a 82. Giroud (štvrtý z 11 m). Rozhodoval: Dias (Port.)



F-skupina:

Borussia Dortmund - Lazio Rím 1:1 (1:0)

Góly: 44. Guerreiro - 67. Immobile (z 11 m). Rozhodoval: Lahoz (Šp.)



FC Bruggy - Zenit Petrohrad 3:0 (1:0)

Góly: 33. de Ketelaere, 58. Vanake (z 11 m), 73. Lang. Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)



G-skupina:

Juventus Turín - Dynamo Kyjev 3:0 (1:0)

Góly: 21. Chiesa, 57. C. Ronaldo, 66. Morata. Rozhodovala: Frappartová (Fr.)

