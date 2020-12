Lipsko v prestrelke uspelo nad Škrtelovým Basaksehirom: Nešťastný teč Slováka

Futbalisti Basaksehiru Istanbul prehrali v stredu v domácom zápase 5. kola H-skupiny Ligy majstrov 2020/2021 s RB Lipsko po prestrelke 3:4 napriek hetriku Irfana Cana Kahveciho (25).

Utrpeli štvrtú prehru v skupine, slovenský obranca Martin Škrtel odohral prvý polčas. Lipsko sa s deviatimi bodmi dotiahlo na lídra skupiny Manchester United, ktorý večer hostil Paríž Saint-Germain.

Škrtel v drese tureckého majstra nastúpil v základnej zostave a práve on v 26. minúte nešťastne do vlastnej brány tečoval strelu Marcela Sabitzera nastrelenú aj do nohy Yussufa Poulsena. UEFA napokon pripísala zásah dánskemu útočníkovi. V 43. minúte zvýšil na 2:0 pre hostí Nordi Mukiele, hoci mu strela nesadla ideálne.

V nadstavenom čase prvého dejstva dosiahol kontaktný gól domáci Irfan Can Kahveci, keď sa presadil po signáli z rohu peknou rotovanou strelou. Škrtel už do druhého polčasu nenastúpil. Dani Olmo po peknej individuálnej akcii zvýšil na 3:1, no Kahveci druhým zásahom držal Turkov v hre a v 85. minúte vyrovnal prekrásnym zásahom z priameho kopu. Lipsko ale v nadstavenom čase predsa len strhol cennú výhru na svoju stranu, keď Alexander Sorloth pekne trafil strelou zo šestnástky.

Lipsko stále živí reálnu šancu na postup, má na konte deväť bodov rovnako ako líder Manchester United, ktorý na Old Trafford hostil od 21.00 SEČ parížsky St. Germain. V záverečnom zápase privíta RB doma 8. decembra "červených diablov".

V zápase E-skupiny zvíťazil Krasnodar doma nad Stade Rennes 1:0. Bojovalo sa o tretie miesto v tabuľke zaručujúce postup do jarného šestnásťfinále Európskej ligy UEFA a ten zaistil Rusom v druhom polčase Švéd Marcus Berg.E-skupina: 72. Berg. Rozhodoval: Collum (Škót.)H-skupina: 45.+3, 72. a 85. Kahveci - 26. Poulsen, 43. Mukiele, 66. Olmo, 90.+2 Sorloth. Rozhodoval: Del Cerro (Šp.)/M. Škrtel (Basaksehir) odohral prvý polčas/