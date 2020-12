Vzdá sa Messi dresu s číslom 10? Maradonov († 60) syn v tom má jasno

Jeden zo synov zosnulého Diega Maradonu († 60) vyzval Lionela Messiho (33), aby sa na počesť jeho otca vzdal dresu s číslom 10 rovnako v argentínskom tíme, tak v Barcelone.

Maradona doviedol v drese č. 10 Argentínu k zisku majstrovskej trofeje na šampionáte v Mexiku v roku 1986, v drese Barcelony s rovnakým číslom sa mu podarilo vyhrať Copa del Rey. Messimu majstrovský úspech s rodnou krajinou na svetovom šampionáte zatiaľ chýba, zato vo farbách Barcelony už nazbieral úctyhodných 34 trofejí.

Maradonov syn Diego však verí, že všetky otcove tímy, v ktorých hrával, by mali dres s číslom 10 vyradiť, vrátane toho argentínskeho a barcelonského. "V tímoch, v ktorých hrával, vrátane Barcy. Nepochybujem o tom," povedal pre periodikum Marca.

Maradonov syn tiež v rozhovore spomenul Messiho oslavu gólu, ktorou si uctil jeho nebohého otca. Messi si v nedeľu po góle na konečných 4:0 v 73. minúte proti Osasune vyzliekol dres a odhalil iný s Maradonovým menom v červeno-čiernej kombinácii tímu Newell's Old Boys. "Boli to veľmi emotívne dni. To, čo spravil Leo bolo špeciálne, veľmi milé. Dostalo ma to, plakal som," dodal.