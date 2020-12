Taliansko si nevie dať rady s koronavírusom: Za jediný deň má takmer 21-tisíc nakazených

Taliansko v stredu zaznamenalo nárast nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorých pribudlo za posledný deň takmer 21 000.

Počet úmrtí ale klesol na 684. Ľahký vzostup na takmer 32 000 nových prípadov zaznamenalo aj Turecko, kde v súvislosti s chorobou Covid-19 zomrelo 193 ľudí, najviac za jeden deň od začiatku epidémie. Turecko hlási rekord úmrtí už desiaty deň za sebou, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje ministerstiev zdravotníctva oboch krajín.

V Taliansku počet nakazených od začiatku epidémie vzrástol na 1,6 milióna a v súvislosti s chorobou Covid-19 zomrelo 57 045 ľudí. Celkový počet nakazených v Turecku nie je známy, pretože krajina v posledných štyroch mesiacoch uvádzala v štatistikách nakazených len osoby, ktoré vykazovali príznaky choroby Covid-19. Počet mŕtvych vzrástol na 31 923.

Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza v stredu v Senáte opísal opatrenia, ktoré majú platiť v Taliansku počas vianočných a novoročných sviatkov. Podľa ministra budú na konci roka platiť tvrdšie obmedzenie pohybu medzi krajmi a pri medzinárodných cestách. Vláda chce tiež Talianov "odradiť od ciest medzi obcami" počas vianočných sviatkov a na Nový rok. Podľa denníka Corriere della Sera sa vláda chystá zaviesť zákaz pohybu mimo obce bydliska, ktorý by platil 25. a 26. decembra a 1. januára. Naďalej by mal platiť aj zákaz vychádzania po 22. hodine, a to vrátane silvestrovskej noci. Vláda by mala vydať výnos s opatreniami najneskôr do štvrtkového večera. Nové pravidlá majú platiť od piatku.

Od utorka platia v Turecku kvôli nákaze prísnejšie obmedzenia pohybu. Vo všedné dni musia Turci zostávať doma medzi deviatou hodinou večer a piatou hodinou rannou, v sobotu a v nedeľu potom nebudú môcť vychádzať vôbec.